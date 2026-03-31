Escalada. Copa de España de Escalada Cáceres 2026
Lianet Castillo, campeona de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”
Para la venezolana que compite con la Federación de Castilla La Mancha la de Cáceres ha sido su primera Copa de España, donde ha destacado la exigencia de la final, el empuje del público en el Rocódromo Alberto Ginés López y fija la Copa del Mundo de Madrid como uno de sus próximos objetivos.
Jaime Jiménez Torbellino
¿Cómo ha vivido la final y cómo se ha sentido al conseguir el oro en esta su primera Copa de España?
Muy feliz. La verdad es que hubo un momento en el que pensé que podía ser mi día. Cuando hice el segundo top, en los últimos segundos, sentí justo eso: que tenía que seguir dando lo mejor y mantener el flow entre los bloques.
¿Cuál ha sido el bloque más difícil para usted en esa final?
Creo que el segundo, porque mentalmente era un bloque de mucho equilibrio y tranquilidad, pero al mismo tiempo el reloj te mete mucha presión. En ese sentido, fue el más complicado.
¿Hubo algún momento en el que pensó que esta era su competición?
Sí, en el último bloque. Pensé: este es mi bloque, este es mi estilo. Creo que eso influye mucho, aunque hubiese que repetirlo.
¿Qué ha marcado la diferencia entre usted y el resto de competidoras?
La verdad es que no me fijo mucho en las demás. Siempre estoy con mis auriculares, con mi música, y eso me ayuda a concentrarme. Así no estoy pendiente de lo que hacen las otras competidoras y puedo mantenerme en mi ritmo, sin compararme.
Para mantener la concentración durante toda la ronda, además de la música, ¿qué hace?
Después de escuchar música, cuando llego al bloque toco las presas, respiro un par de veces y me coloco. Ahí siento que entro en mi ritual.
Tanto en la clasificación como en la final, ¿qué le ha parecido el nivel de los bloques?
No estaban nada fáciles, la verdad. Eran bloques muy físicos.
¿Han sido demasiado exigentes?
Sí, y también influyó que solo tuviéramos cuatro minutos de descanso, porque eso hacía que mantuviéramos siempre la tensión muy arriba.
¿Cómo valora el ambiente que ha habido y este evento en Cáceres?
A mí me encanta el público, los aplausos y los ánimos. Eso me mete aún más en la competición y también me ayuda a querer demostrarme cosas a mí misma. El muro es increíble; es la primera vez que lo veo y está a nivel mundial.
¿Cuáles son sus próximos objetivos?
Tengo un Open próximamente y después la Copa del Mundo de Madrid, en Alcobendas, a finales de mayo.
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