ALDI vuelve a lanzar su gama Special con más de 150 propuestas gourmet

A principios de diciembre, la Navidad ya se siente y cada vez más familias se organizan con antelación para evitar prisas y aprovechar mejores precios. Según el Informe sobre la compra de alimentos para las celebraciones navideñas en España de ALDI, el 71% de los andaluces adquieren los productos para las fiestas al menos con una semana de antelación.

A la hora de decidir qué poner en la mesa, los consumidores andaluces valoran especialmente la relación calidad-precio (61%) y la calidad de los productos (59%), factores clave en un momento del año en el que se busca disfrutar sin excesos y encontrar soluciones que combinen sabor y comodidad.

El Informe de ALDI también revela que el supermercado se consolida como la primera opción para las compras de alimentación para las celebraciones navideñas. Las familias andaluzas los prefieren sobre todo por su buena relación calidad-precio (59%) y la comodidad de compra (47%). Las marcas propias también ganan protagonismo: 8 de cada 10 hogares andaluces optan por ellas, atraídos por su precio competitivo (49%) y su amplia variedad (22%).

La gama Special de ALDI

En este contexto, la gama de productos gourmet Special de ALDI se ha consolidado como una opción natural para quienes buscan productos sabrosos y accesibles. Su evolución lo demuestra: las ventas de la gama han crecido un 64% en los últimos tres años, señal de que muchas familias confían en esta línea como una forma de preparar sus celebraciones de manera práctica y cuidada.

Special reúne propuestas pensadas para hacer más fáciles tanto las comidas cotidianas como los momentos especiales. Este año, ALDI amplía esta colección, que ya supera los 150 productos disponibles en todos sus supermercados en España. Más de 120 cuestan menos de 5 euros y unos 60 no superan los 3 euros, haciendo posible organizar menús completos con calidad premium a precios bajos.

La gama llega con más de 50 novedades, diseñadas para inspirar todo tipo de celebraciones. Desde recetas clásicas hasta propuestas más originales, la colección busca ofrecer opciones de calidad accesible sin renunciar a un toque gourmet.

Novedades que inspiran todas las mesas

Entre las incorporaciones de este año destacan los aperitivos y tentempiés, auténticos protagonistas de cualquier reunión navideña. Special suma 12 nuevos quesos, que van desde clásicos como el cremoso de oveja hasta alternativas más sorprendentes como el queso de cerveza. Son propuestas pensadas tanto para paladares tradicionales como para quienes disfrutan descubriendo nuevos sabores.

Otra tendencia que sigue creciendo es la de los platos preparados. El Informe de ALDI de este año también refleja que cada vez más familias valoran soluciones que permitan pasar más tiempo juntos y menos tiempo en la cocina.

La gama Special mantiene una cuidada selección de carnes y pescados listos para calentar y consumir e incorpora propuestas como el Brioche relleno de carne, una opción tierna y jugosa que facilita sorprender sin complicaciones. También destaca el Codillo Special, disponible a la cerveza o con sabor teriyaki, dos versiones pensadas para dar un toque especial a las comidas festivas sin largas horas de preparación.

Un final dulce con el toque muy Special

El toque dulce también tiene su espacio Special. Panettones, coulants, tartas de turrón y el clásico tronco navideño invitan a disfrutar de sobremesas largas y tranquilas. Y entre los imprescindibles de estas fechas destaca el Roscón de Reyes, cuyo consumo se adelanta cada vez más. El Roscón de nata 100% de ALDI llega además con una receta renovada que merece la pena descubrir.

Porque, al final, lo realmente Special no es solo lo que se sirve en la mesa, sino los momentos que se comparten alrededor de ella. Esta Navidad, ALDI quiere acompañar a las familias andaluzas para que cada hogar pueda celebrar con sabor, tradición y equilibrio.