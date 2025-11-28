Transgourmet se convierte en proveedor principal del grupo andaluz Díaz Cadenas

Transgourmet Ibérica, dedicada a la distribución a la hostelería y a los supermercados de proximidad, ha llegado a un acuerdo de suministro con la cadena andaluza de distribución alimentaria Díaz Cadenas para convertirse en su proveedor principal. Esta alianza permitirá a ambas compañías reforzar su crecimiento en Andalucía, impulsado por la apertura de los nuevos establecimientos que Díaz Cadenas prevé incorporar dentro de su plan de expansión. Con fuerte arraigo en la región, actualmente cuenta con 17 establecimientos ubicados en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén: 15 centros en formato cash&carry y 2 supermercados.

Con el acuerdo para convertirse en su proveedor principal, Transgourmet pone a disposición de Díaz Cadenas su amplia gama de referencias, entre las que se encuentran los 1.800 productos de marca propia, la mayoría de la marca Gourmet. La cadena andaluza también se beneficiará de una amplia red de distribución que le garantizará la cobertura en toda la comunidad, apoyada en una plataforma logística de 34.000 m2 en la provincia de Málaga.

En el caso de Transgourmet, el acuerdo le permitirá seguir creciendo en Andalucía, donde ya cuenta con una sólida implantación gracias a sus cerca de 50 supermercados franquiciados, la mayoría operando bajo la enseña Suma. Además, la compañía tiene en esta comunidad 9 centros cash&carry GM Cash especializados en hostelería y comercio —Málaga (3), Cádiz (2), Granada (2), Almería (1) y Sevilla (1) —, y su servicio exclusivo de Food Service.

Además, ambas empresas comparten un modelo de comercio de proximidad y valores basados en la cuidada selección de proveedores locales, la calidad del producto y la cercanía al cliente, lo que refuerza la coherencia y solidez del acuerdo.

Para el director del área de Retail de Transgourmet, Jordi Arredondo, “esta alianza permitirá reforzar la presencia de nuestra empresa en Andalucía gracias al acuerdo de suministro con una compañía que tiene un gran potencial de crecimiento como es Díaz Cadenas”.

SOBRE DÍAZ CADENAS

Díaz Cadenas es un grupo andaluz de distribución alimentaria con origen familiar, fundado en 1973, que hoy opera 17 establecimientos —15 cash&carry y 2 supermercados— distribuidos por las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. Con cerca de 400 empleados y dos plataformas logísticas, la compañía mantiene un modelo de gestión profesionalizado sin perder sus valores de proximidad, calidad y arraigo local.

Destaca por la calidad de sus frescos y combina su sólida posición regional con una trayectoria ampliamente reconocida, avalada por numerosos premios a la responsabilidad social, la excelencia empresarial y su contribución al tejido económico andaluz.