Javier Becerra, CEO de Quantica: “Las empresas andaluzas están ante una ventana histórica, quien mueva ficha ahora blindará su competitividad para las próximas décadas”

Con raíces andaluzas y respaldo internacional, Quantica ha ido ganando terreno en un sector agitado, marcado por la volatilidad geopolítica, los shocks derivados de la interconectividad y la rapidez con la que la tecnología redefine lo posible. En menos de una década esta compañía ha pasado de actor emergente a referente del autoconsumo en Andalucía y en el conjunto del país, situándose a la vanguardia de la transformación del mercado. Su propuesta integral está liberando a empresas y familias de la rigidez de la red eléctrica tradicional y dándoles acceso a su propia energía proveniente del sol.

Al frente está Javier Becerra, ingeniero y desde julio de 2025 CEO de Quantica. Tras liderar la división industrial, donde amplió la capacidad del autoconsumo con el modelo PPA y apostó por la adopción masiva de sistemas de almacenamiento, hoy, Becerra guía la hoja de ruta de la energía distribuida.

Esto se traduce en expansión territorial y una apuesta decidida por la innovación, con soluciones avanzadas como el mantenimiento predictivo, la aerotermia, la gestión energética inteligente y la IA aplicada. Los números validan este discurso. En el primer semestre de 2025, Quantica firmó un 80% más de contratos PPA que en 2024 y se superaron las 9.500 instalaciones operativas.

Mientras tanto, 2026 asoma con una ola de incentivos públicos ambiciosa y el autoconsumo se afianza como una alternativa avalada y con trayectoria. Uno de los responsables de su despliegue nos explica cómo la energía del sol llega a cada vez más lugares.

PREGUNTA. ¿Cómo ves al sector solar?

RESPUESTA. El sector ha entrado en una fase de madurez real. Lo vemos tanto en España como en Europa. En junio de 2025, Eurostat publicaba que, por primera vez en la historia, la energía solar era la principal fuente de electricidad generada en la UE, con un 22% del mix energético. Esto es una victoria histórica para la solar. Ya no se puede considerar una moda o una opción más entre las renovables, se ha convertido en la más relevante.

Su auge es imparable y responde a razones simples: genera ahorros significativos en costes energéticos, es rápida de instalar, fácil de ampliar y desplaza megavatios hora sucios evitando la emisión de cantidades casi inconcebibles de CO2 a la atmósfera.

Pero la clave está en que el sector solar ha ido mucho más allá del mero autoconsumo. Ya no se busca un instalador de paneles, se busca un partner integral capaz de orquestar una plataforma completa que combine ingeniería, almacenamiento, gestión, monitorización… en definitiva, un servicio energético de principio a fin. Y el “one size fits all” ya no funciona. El mercado exige soluciones a medida, flexibles y escalables, que respondan a la realidad de cada cliente.

P. ¿Y Andalucía está alineada con este despliegue?

R. El escenario energético de Andalucía ha cambiado mucho en los últimos años, y es un verdadero orgullo no solo ver cómo florece, sino formar parte de ello. Se está evolucionando de un sistema de generación centralizado y basado en energías fósiles hacia un sistema más eficiente de generación distribuida, que aprovecha más los recursos renovables y disminuye nuestra dependencia energética del exterior. El impacto podemos medirlo también en términos de inversión. Sin ir más lejos, la multinacional Hanwha, nuestra matriz, aterrizó en Sevilla desde Seúl, porque confiaba en nosotros y en el entorno andaluz, que es un ecosistema de talento y calidad.

El respaldo de nuestros clientes es uno de nuestros mayores activos. Con una puntuación de 4,7 en Google, Quantica se posiciona como la instaladora solar mejor valorada del mercado. Esa confianza actúa como un verdadero sello de garantía para quienes apuestan por avanzar hacia la transición energética con nosotros. Prueba de ello son los proyectos que hemos diseñado e implementado para Inés Rosales, Ilunion Grupo ONCE o el Grupo ACB, que se suman a una larga lista de compañías atraídas por la energía más barata de Europa y, por supuesto, por nuestra propuesta.

P. ¿Hay voluntad política para acompañar a las empresas del sector?

R. Creo que, en gran medida, es el sector privado el que está impulsando la transición energética, aportando inversión y generando crecimiento, empleo y seguridad a través de nuestras industrias. Pero no actuamos solos, necesitamos planes gubernamentales a largo plazo que estén alineados con las ambiciones nacionales y que se traduzcan en acciones concretas. La tendencia hacia una abundancia de renovables está clara, ahora toca acelerar el paso.

El Real Decreto que ha surgido tras el apagón ha supuesto un impulso directo al almacenamiento porque facilita la tramitación de proyectos híbridos sobre plantas renovables ya existentes. Esto abrirá puertas a la energía solar y al almacenamiento.

P. Hoy el autoconsumo parece inseparable del almacenamiento, ¿es así en la práctica?

R. Digamos que pueden separarse, pero juntos se potencian. El apagón de abril tuvo muchas consecuencias, y una de ellas fue alertar sobre la importancia de la autonomía. Tanto particulares como empresas se dieron cuenta de lo vulnerable que es el sistema. Tener energía acumulada puede marcar la diferencia entre pararte por completo o seguir funcionando. En la industria, donde cada hora cuenta, un respaldo así se vuelve estratégico.

Más allá de la seguridad, la acumulación también resulta atractiva por motivos económicos. Diseñar bien significa anticiparse a cambios normativos, tecnológicos o de red, y elegir equipos que trabajen en armonía. Con baterías, inversores, incluso con aerotermia o IA, queremos que la solar sea fiable y esté preparada para el mañana.

Estos sistemas permiten ampliar las horas de autoconsumo, reducir la dependencia de la red y comprar energía de manera más inteligente.

En residencial la tendencia es clarísima. Las baterías son más asequibles que nunca y van camino de convertirse en el estándar. De hecho, más del 70% de nuestras instalaciones ya se ejecutan con batería, frente a una media de mercado que apenas alcanza el 15%. Esto incluye baterías inteligentes, que llevan al almacenamiento al siguiente nivel, optimizan automáticamente el consumo eléctrico y ajustan cargas y descargas para maximizar la rentabilidad de cada cliente.

P. ¿Qué lectura hace del paquete de incentivos y subvenciones de la Junta de Andalucía ?

R. Sencillamente estamos ante una oportunidad sin precedentes. Para las empresas es una llamada a actuar ya. Hoy cualquier andaluz que quiera apostar por autoconsumo solar o almacenamiento tiene líneas claras para hacerlo. INEA moviliza 160 millones de euros para hogares, pymes y comunidades, mientras que INCEA dedica 250 millones a la industria y espacios productivos, incluyendo almacenamiento. Las empresas andaluzas están ante una ventana histórica y quien mueva ficha ahora blindará su competitividad durante las próximas décadas. Estamos hablando de cubrir hasta un 65% de la inversión.

P. Hablemos de residencial. 2025 podría ser el último año para aprovechar la deducción del IRPF por autoconsumo. ¿Qué mensaje trasladaría a las familias andaluzas?

R. Es cierto que estamos en plena recta final para acogerse al incentivo fiscal en el IRPF, que permite desgravar hasta un 60% de la inversión realizada al pasarse a energía solar y que expira el 31 de diciembre. De todos modos, conviene recordar que las ayudas de INEA también aplican a los hogares y pueden suponer el 60 % de la inversión si se incluyen soluciones de almacenamiento o aerotermia, así que en el segmento doméstico el momento también es ideal.

Por nuestra parte, estamos totalmente preparados para movilizar estas ayudas. Hasta la fecha, en Quantica hemos gestionado más de 50 millones de euros en subvenciones, somos la empresa con mayor experiencia en la región.

También hemos aprendido a equilibrar las necesidades colectivas de los consumidores con las particularidades de cada cliente. Pero hay algo en el que el cliente industrial no difiere mucho del doméstico. Ambos buscan la tranquilidad de un partner con un modelo operativo integrado que combine ingeniería propia, instalación propia, servicio técnico propio y un sistema de gestión que permita controlar todo el ciclo, durante muchos años, incluyendo la tramitación de subvenciones públicas y la certeza de que la inversión está cubierta y optimizada.