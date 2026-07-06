La Diputación de Jaén cierra 'Jaén en julio' 2026 este fin de semana con Imagina Funk en Pozo Alcón

Hay veranos que se planean mirando al mar y otros que se recuerdan siguiendo una canción por carretera. Julio ha sonado en Jaén a blues en sus plazas, a ritmos funk al caer la noche y a festivales en pueblos con encanto. Ahora, la ruta musical llega a su recta final.

La Diputación de Jaén ha apostado un año más por "Jaén en julio" 2026, un ciclo cultural que ha reunido cinco grandes citas musicales —BluesCazorla, Un mar de canciones, Etnosur, Vértigo Estival e ImaginaFunk— para recorrer la provincia a base de conciertos, patrimonio, naturaleza, gastronomía y cómo no, aceite de oliva virgen extra (AOVE). Porque Jaén no solo se visita por sus paisajes, sus castillos o su cocina, también por su oferta cultural. Y este mes de julio, cada fin de semana ha sido una excusa para hacer la maleta y perderse por sus calles. Ya solo queda una parada.

BluesCazorla celebró su 30 aniversario del 2 al 4 de julio

BluesCazorla Festival arranca del 2 al 4 de julio en Cazorla. / El Correo

La primera parada de esta ruta musical fue Cazorla. Del 2 al 4 de julio, BluesCazorla celebró su 30 aniversario y volvió a confirmarse como una de las grandes citas para los amantes de la música con alma. Entre la Plaza de Toros, la Plaza de Santa María y las calles empedradas del municipio, el festival demostró una vez más por qué el blues también tiene acento andaluz.

Un Mar de Canciones cumplió 25 años en Torreperogil

Un Mar de Canciones se celebrará entre el 9 y el 11 de julio en la localidad jiennense de Torreperogil. / Un Mar de Canciones.

Torreperogil fue la segunda parada de este viaje musical por Jaén. Del 9 al 11 de julio, el municipio miró a la canción de autor con Un Mar de Canciones, un festival que cumplió 25 años convertido en una de las citas culturales más singulares de Andalucía. Su programación incluyó talleres, encuentros y actividades para toda la familia, con nombres destacados de la música española como; Migue de Antílopez, María Guadaña o Alejo Estivel, la voz y alma de Tequilla y nuevas voces que encontraron allí un lugar desde el que hacerse escuchar.

Etnosur abrió una ventana al mundo en Alcalá la Real

EtnoSur, a día de hoy una de las citas más importantes de las músicas del mundo dentro del panorama nacional, arranca en Alcalá la Real del 16 al 19 de julio. / Cedida

La ruta continuó en Alcalá la Real, donde Etnosur volvió a convertir el verano jiennense en un punto de encuentro entre culturas. Del 16 al 19 de julio, músicas de nueve países, talleres, circo, exposiciones, literatura, cine, artesanía y gastronomía se dieron cita en un festival que lleva años demostrando que viajar también puede hacerse a través de los sonidos, los sabores y las historias del mundo.

Martos convirtió la Piscina Bellavista en un oasis musical con Vértigo Estival

Martos acoge durante los días 24 y 25 de julio Vertigo Estival. / Cedida

La ruta de "Jaén en julio" hizo parada en Martos con Vértigo Estival, uno de esos festivales que se viven sin grandes distancias entre el escenario y el público. Los días 24 y 25 de julio, la Piscina Bellavista se convirtió en un pequeño oasis donde el calor se sobrellevó bailando y la música sonó sobre la campiña jiennense. En su 21ª edición, el festival mantuvo esa personalidad fresca, directa y sin artificios que lo ha convertido en una de las citas más queridas del calendario.

Pozo Alcón cierra la ruta este fin de semana con el groove más auténtico de Imagina Funk

Imagina Funk iluminará las noches de Pozo Alcón del 31 al 1 de agosto. / Sitoh Ortega

La última parada de este viaje musical por Jaén llega ahora, este último fin de semana, a Pozo Alcón, donde Imagina Funk pondrá el broche final a "Jaén en julio" 2026 entre ritmos de funk, soul, afrobeat y música negra. Del 31 de julio al 1 de agosto, la localidad acogerá una nueva edición de un festival que nació con una ambición sencilla y poderosa: crear un punto de encuentro para quienes entienden el groove como una forma de celebrar la música.

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Lo que empezó como una propuesta modesta en un pueblo de Jaén es hoy una cita reconocible, auténtica y compartida, donde la música no solo se escucha: se vive, se baila y se celebra hasta el último compás. Es la única oportunidad que queda ya para sumarse a esta ruta veraniega antes de que se cierre el telón.

Gastronomía y AOVE para completar la experiencia

La música ha marcado el calendario, pero la experiencia de "Jaén en julio" ha ido más allá de los escenarios. La provincia también se descubre a través de su gastronomía, de sus productos de cercanía y de uno de sus grandes emblemas: el aceite de oliva virgen extra (AOVE). Por eso, esta ruta de festivales ha encontrado en los aceites Jaén Selección y en los productos y establecimientos de Degusta Jaén, iniciativas de la Diputación de Jaén, dos aliados naturales para completar la escapada con sabor de la tierra.