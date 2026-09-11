Unicaja lidera con sus apps la banca digital: sus operaciones crecen un 31% en seis meses

Unicaja ya te cabe en el bolsillo. La entidad ha dado un salto cualitativo en su banca digital tan grande que, para quien lo prefiere, el móvil funciona ya como un auténtico agente personal, siempre disponible y a un clic de distancia, sin necesidad de desplazarse a la sucursal para las gestiones del día a día.

La banca digital ha dejado de ser un complemento para convertirse en una parte esencial de la relación entre clientes y entidades financieras. Operar desde cualquier lugar, consultar las finanzas en tiempo real o contratar productos de forma sencilla son prestaciones cada vez más determinantes a la hora de valorar la experiencia bancaria.

Las apps de Unicaja, las mejor valoradas en su categoría.. Ofrecen una relación más sencilla, ágil y adaptada a las necesidades de particulares, autónomos y empresas.

A este avance se suma el reconocimiento de AQMetrix, firma especializada en analizar la experiencia de cliente en los canales digitales del sector financiero. Su último ranking sitúa la aplicación de Unicaja para particulares como la mejor valorada de su categoría y la app de Unicaja Empresas como líder entre las destinadas al segmento empresarial. El análisis compara 18 entidades financieras y tiene en cuenta aspectos como disponibilidad, rendimiento y funcionalidad.

Unicaja ha mejorado 30 puntos su NPS digital en el primer semestre de 2026.

Un mayor uso de los canales digitales

En los 6 primeros meses del año, las operaciones realizadas a través de estos canales aumentaron un 31%, mientras que la contratación digital de productos y servicios creció un 39% respecto al mismo periodo de 2025, con especial impulso de la financiación al consumo y los seguros.

Esta evolución responde a una demanda creciente de soluciones que permitan gestionar las finanzas con mayor autonomía, rapidez y seguridad. Para las empresas y profesionales, además, la digitalización puede contribuir a simplificar tareas y agilizar la gestión financiera cotidiana.

Tecnología para simplificar la gestión

Chat de Nica, asistente virtual de IA generativa operativa desde la web de Unicaja. / El Correo

Detrás de estas cifras hay un proceso continuado de evolución de las plataformas digitales de Unicaja. Durante los últimos doce meses, la entidad ha incorporado nuevas funcionalidades y ha trabajado en la simplificación de procesos, la ampliación de las capacidades de autogestión y la contratación digital, así como en la mejora de la usabilidad de sus aplicaciones.

Unicaja Key, huchas digitales y Nica... Unicaja Key , que facilita la validación de operaciones mediante autenticación reforzada.

, que facilita la validación de operaciones mediante autenticación reforzada. Las huchas digitales , orientadas a ayudar a los clientes a alcanzar objetivos de ahorro mediante aportaciones automatizadas.

, orientadas a ayudar a los clientes a alcanzar objetivos de ahorro mediante aportaciones automatizadas. Nica, el asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa que permite consultar información y resolver dudas.

La transformación digital forma parte de los objetivos del Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que sitúa la mejora de la experiencia de cliente entre sus prioridades. El propósito es avanzar hacia una relación más sencilla y adaptada a las necesidades de particulares, autónomos y empresas.

Lo digital no sustituye al asesor: lo complementa

El modelo de Unicaja combina la autonomía de las herramientas digitales para el día a día con el acompañamiento de profesionales especializados en financiación, inversión o desarrollo de proyectos empresariales. Quien prefiere resolver sus gestiones desde el móvil puede hacerlo, y quien necesita el criterio de un experto sigue teniéndolo a su disposición.

Mapa de sucursales y cajeros de Unicaja en España. / El Correo

En el caso de las empresas, esta combinación se refleja especialmente en la aplicación de Unicaja Empresas, diseñada para facilitar la gestión financiera y la operativa diaria de compañías y profesionales.

Así, el avance de la banca digital se plantea no solo como una cuestión tecnológica, sino como una vía para hacer más sencilla la relación con la entidad y responder a unas necesidades de clientes que evolucionan hacia una mayor autonomía, inmediatez y flexibilidad.