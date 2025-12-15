Cuando todo sube menos los salarios: la realidad de las familias trabajadoras esta Navidad

La subida continuada de los precios de los productos básicos, unida a prácticas como la reduflación, está golpeando de lleno a las familias trabajadoras, que ven cómo su salario pierde capacidad de compra año tras año. Mientras los precios aumentan —ya sea de forma directa o mediante la reducción de cantidades en los envases— los sueldos no crecen al mismo ritmo, dificultando cada vez más que trabajadores y trabajadoras puedan hacer frente a la cesta de la compra, especialmente en un periodo de alto consumo como la Navidad.

Ante este contexto, CCOO de Andalucía lanza su campaña “Queremos Más”, con el objetivo de proteger a trabajadores y trabajadoras y denunciar públicamente estos mecanismos de encarecimiento silencioso.

Según datos difundidos por el sindicato, mientras la población asalariada andaluza ha perdido 4,8 puntos de poder adquisitivo entre 2021 y 2023, los beneficios empresariales crecieron un 9,7 % solo entre 2022 y 2023.

Las compras navideñas suponen uno de los mayores esfuerzos económicos del año para los hogares andaluces. Sin embargo, este esfuerzo recae de forma desproporcionada al mismo tiempo que determinadas empresas aplican estrategias que incrementan sus márgenes a costa del poder adquisitivo de la mayoría social.

¿Qué es la reduflación?

Una de las prácticas cada vez más extendida, es la reducflación, es decir, cobrar más por menos producto mediante cambios en los envases, cantidades disminuidas o supuestas “versiones mejoradas” que esconden subidas de precio.

La campaña impulsada por CCOO denuncia que la reduflación se ha convertido en una práctica estructural de muchas empresas. Aunque técnicamente es legal cuando la cantidad está indicada en el envase, es éticamente cuestionable y dificulta que las familias puedan llegar a fin de mes.

Claves prácticas para un consumo informado Revisa el precio por unidad o por kilo: Los envases navideños suelen jugar con el tamaño para generar efecto visual. Comparar el precio real —no el total— te permitirá detectar reducciones invisibles. Guarda tickets y fotografíalos: La evidencia es clave ante una denuncia. CCOO recomienda conservar justificantes de compra y fotos de productos cuya cantidad haya cambiado sin explicación coherente. Desconfía de los “formatos mejorados”: Frases como "nuevo diseño", "receta mejorada" o "más sostenible" pueden encubrir un encarecimiento injustificado. Verifica siempre la cantidad. Compara establecimientos: En Navidad, la variación de precios entre comercios puede ser significativa. La transparencia baja cuando la demanda sube, por lo que conviene revisar varias opciones. Denuncia si detectas irregularidades: CCOO recuerda que cualquier ciudadano puede trasladar su caso a través del buzón habilitado. La participación social es esencial para frenar la reduflación.

CCOO alerta de que estas estrategias, extendidas sin control, constituyen una inflación encubierta extremadamente difícil de detectar, especialmente en periodos de consumo intensivo como la Navidad.

Abusos empresariales y beneficios récord

CCOO subraya que estas prácticas se producen en un contexto en el que muchas grandes empresas están registrando beneficios históricos, lo que evidencia un desequilibrio cada vez mayor entre los márgenes empresariales y las condiciones de vida de la clase trabajadora. Mientras los precios suben y los envases se reducen, los salarios siguen sin recoger de forma real el incremento del coste de la vida.

Campaña #QueremosMás de CCOO / El Correo

Para el sindicato, este comportamiento empresarial supone un abuso que debe ser denunciado y corregido, ya que profundiza en la desigualdad social y traslada todo el impacto de la inflación a los trabajadores y trabajadoras.

Buzón de denuncias contra la reduflación

Con el objetivo de dar voz a la ciudadanía y reforzar la acción sindical, CCOO ha habilitado un buzón de denuncias específico para detectar casos de reduflación. A través de esta herramienta, cualquier persona puede comunicar prácticas concretas de reducción de cantidad o encarecimiento encubierto de productos.

Las denuncias recogidas permitirán identificar empresas reincidentes, exigir responsabilidades y promover las acciones legales y reivindicativas necesarias.

¿Qué exige CCOO?

Desde una perspectiva claramente laboral, CCOO reclama:

Medidas normativas que frenen la reduflación y otras prácticas abusivas.

Un mayor control público sobre los precios de los productos básicos.

Políticas salariales que garanticen que los sueldos crecen al mismo ritmo que el coste de la vida.

Transparencia empresarial y sanciones efectivas frente a estrategias que deterioran el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Un llamamiento a la acción

El encarecimiento de la cesta de la compra y el estancamiento de los salarios es un problema real que afecta a las familias trabajadoras andaluzas / El Correo

CCOO concluye que la lucha contra la reduflación requiere de una triple alianza:

Civismo y vigilancia del consumidor, reportando cualquier caso sospechoso. Compromiso político, impulsando leyes y controles efectivos. Responsabilidad empresarial, abandonando tácticas desleales que deterioran la confianza.

La Navidad es un momento idóneo para reforzar esta vigilancia y para exigir que los productos que llegan a las mesas andaluzas lo hagan con transparencia, calidad y precios reales, no maquillados.

El buzón ya está activo y el sindicato ha reiterado que tomará medidas oportunas ante cada denuncia recibida. No estamos ante un problema de consumo aislado, sino ante una cuestión central de justicia social y laboral.