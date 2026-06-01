En un momento clave para muchos estudiantes, Loyola destaca por su formación innovadora y basada en valores

La recta final del curso y la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) sitúan a miles de estudiantes de Bachillerato ante una de las decisiones más relevantes de su etapa académica: elegir qué estudiar y en qué universidad continuar su formación. En este periodo, marcado por las dudas habituales sobre salidas profesionales, vocación, metodología o futuro laboral, las universidades comienzan también a presentar sus procesos de admisión y su oferta académica para el próximo curso.

En este contexto, la Universidad Loyola mantiene abierto su proceso de admisión para el curso 2026/2027, que comenzará en septiembre, con pruebas periódicas previstas hasta el mes de agosto. La institución cuenta con una oferta de grados y dobles grados orientada a distintos perfiles académicos y profesionales, con un modelo que combina formación académica, orientación práctica, acompañamiento al estudiante y conexión con el entorno profesional.

La elección universitaria tras la PAU

Con campus en Sevilla, Córdoba y Granada, Universidad Loyola se ha consolidado en los últimos años dentro del mapa universitario andaluz por su apuesta por la innovación docente, la internacionalización y la relación con el tejido empresarial e institucional. Su propuesta académica se dirige a estudiantes que buscan una formación universitaria vinculada tanto al conocimiento especializado como al desarrollo de competencias aplicadas.

Como universidad de la Compañía de Jesús, Loyola entiende la educación desde una perspectiva humanista e innovadora. Su modelo formativo busca preparar profesionales cualificados y ciudadanos comprometidos, capaces de afrontar los retos sociales, económicos y tecnológicos del presente y del futuro.

Grados, dobles grados y nuevas titulaciones

Entre las titulaciones disponibles en la Universidad Loyola se encuentran grados como ADE, Economía, Datos y Analítica de Negocio, Derecho, Psicología, Educación, Periodismo y Medios Digitales, Publicidad y Marketing Digital, Relaciones Internacionales, Ingeniería Biomédica o Ingeniería Aeroespacial, entre otras opciones.

Esta variedad permite al alumnado escoger itinerarios formativos vinculados a sectores estratégicos como la digitalización, la innovación tecnológica, la sostenibilidad, la salud, la creatividad, la comunicación o las nuevas formas de liderazgo.

Como novedad para el próximo curso, Loyola incorporará el Grado en Podología en el campus de Córdoba, reforzando así su oferta en el área de Ciencias de la Salud. Esta titulación responde a la demanda de profesionales especializados en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la salud del pie, y supone una nueva incorporación para la oferta universitaria del campus cordobés.

La universidad mantiene, además, una amplia oferta de dobles grados, una opción especialmente valorada por estudiantes que buscan una formación más completa y perfiles profesionales versátiles. Estas combinaciones permiten obtener dos titulaciones y adquirir competencias en ámbitos complementarios como empresa, derecho, relaciones internacionales, comunicación, ingeniería, educación, criminología o psicología.

En el ámbito de posgrado, Loyola ampliará también su oferta con nuevos másteres universitarios oficiales en áreas de alta demanda como son la Auditoría, que se impartirá en los campus de Córdoba y Sevilla y la Creatividad Publicitaria en el campus sevillano.

Un modelo académico basado en el acompañamiento

Uno de los elementos que define la experiencia universitaria en Loyola es la atención personalizada. La relación cercana entre estudiantes y profesorado, el seguimiento académico y el acompañamiento durante toda la etapa universitaria forman parte de un modelo centrado en la persona.

El proceso de admisión para el curso 2026/2027 ya está abierto... Con pruebas periódicas hasta agosto, toda la información completa sobre grados, dobles grados, másteres y admisión puede consultarse en la página web de la Universidad Loyola.

A esta dimensión se suma una formación en valores que busca no solo preparar buenos profesionales, sino también ciudadanos críticos, comprometidos y capaces de aportar valor a su entorno. La universidad plantea así una experiencia académica que va más allá de la obtención de un título y que incorpora también el desarrollo personal, ético y social del alumnado.

Metodología práctica y conexión con el mundo profesional

La metodología docente de Loyola se caracteriza por su conexión con la realidad profesional. El alumnado trabaja desde el inicio con casos prácticos, proyectos aplicados, herramientas digitales y dinámicas similares a las que encontrará en el ámbito laboral.

Este enfoque permite desarrollar competencias técnicas y transversales, favoreciendo una preparación adaptada a sectores en constante transformación. La dimensión práctica ocupa así un papel central dentro del modelo académico de la universidad.

La empleabilidad es otro de los ejes de la institución

A través de su área de Carreras Profesionales, Loyola acompaña al estudiante en su desarrollo profesional mediante orientación laboral, programas de prácticas, talleres de competencias, contacto con empresas e instituciones y oportunidades de inserción.

La universidad mantiene, además, convenios con numerosas organizaciones, agencias, entidades y compañías, lo que facilita la conexión directa del alumnado con el tejido empresarial y social.

Reconocimiento internacional para el área de empresa

La oferta académica de la Universidad Loyola para el próximo curso destaca por su apuesta por la internacionalización y la excelencia académica en grados, dobles grados y posgrados. / El Correo

Desde este curso, los grados en ADE y Datos y Analítica de Negocio, así como los Másteres in Management de Loyola, cuentan con la acreditación AACSB, un reconocimiento internacional en el ámbito de la formación empresarial.

Actualmente, solo ocho universidades cuentan con esta acreditación, presente en menos del 6 % de las escuelas de negocio a nivel mundial. En el caso de Loyola, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es la única en Andalucía reconocida con esta distinción.

Vocación internacional

La internacionalización es otro de los rasgos del proyecto universitario de Loyola. Sus más de 200 acuerdos bilaterales con instituciones de 45 países, junto a su pertenencia a la red mundial de universidades jesuitas, presente en más de 80 países, permiten al alumnado acceder a experiencias de movilidad, intercambios académicos y entornos multiculturales.