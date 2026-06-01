La UNIA impulsa un máster pionero para aplicar la inteligencia artificial al aprendizaje de idiomas

La inteligencia artificial ya es una de las herramientas con las que muchas personas estudian, traducen, escriben o practican una lengua extranjera. Herramientas capaces de corregir textos, adaptar ejercicios, simular conversaciones o generar materiales personalizados han entrado en el aula y también en el estudio autodidacta. Sin embargo, el reto no está solo en utilizarlas, sino en saber integrarlas con criterio pedagógico.

Ese es el punto de partida del Máster Universitario en Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes, impulsado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y coordinado por la Universidad de Málaga (UMA). Se trata de un título oficial, nuevo y pionero por su enfoque específico: unir el aprendizaje de idiomas con el uso crítico, didáctico y aplicado de la inteligencia artificial.

Para su diseño se han revisado titulaciones oficiales de máster en el ámbito nacional e internacional y la conclusión fue clara: aunque existían programas relacionados con tecnología educativa y aprendizaje de lenguas, no se encontró una propuesta que conjugara de forma específica la enseñanza de idiomas con la inteligencia artificial.

La revolución de la IA en las aulas de idiomas: ¿una moda o una necesidad?

El uso de tecnología en el aprendizaje de idiomas no es nuevo. Desde hace décadas, los docentes han trabajado con recursos audiovisuales y laboratorios. Sin embargo, la irrupción de la IA marca un antes y un después. Para el diseño de este máster, se revisaron titulaciones oficiales a nivel nacional e internacional, llegando a una conclusión clara: aunque existían programas relacionados con la tecnología educativa, no se encontró una propuesta que conjugara de forma específica y profunda la enseñanza de idiomas con la inteligencia artificial.

"Ese avance, sin embargo, no elimina la necesidad del docente. Al contrario, la refuerza". Cristina Castillo Rodríguez, directora académica y coordinadora del máster, insiste en que la IA no sustituye la mirada profesional del profesor. "Hace falta saber qué pedirle a una herramienta, cómo interpretar lo que devuelve, cuándo corregirlo y cómo adaptarlo al nivel y a los objetivos del alumnado", señala Castillo.

Cristina Castillo directora académica y coordinadora del Máster Universitario en Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes de la UNIA. / El Correo

Y esa es precisamente la idea que atraviesa toda la propuesta académica de la UNIA. Ya que no busca formar usuarios acríticos de aplicaciones inteligentes, sino profesionales capaces de aprovechar su potencial sin delegar en ellas la responsabilidad educativa.

¿Qué aprenderás en este máster?

El Máster Universitario en Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes está diseñado para que su alumnado entienda tanto la evolución de la enseñanza de lenguas mediada por tecnología como las posibilidades actuales de la IA aplicada al aprendizaje.

La UNIA plantea así una formación que no se limita al manejo de herramientas: Diseño de materiales digitales.

Metodologías activas.

Investigación con tecnologías inteligentes.

Evaluación.

Retroalimentación.

Implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de idiomas.

Este enfoque resulta especialmente relevante en un contexto en el que aprender inglés con inteligencia artificial, practicar conversación con asistentes virtuales o generar ejercicios personalizados empieza a formar parte de la rutina de muchos estudiantes. El reto ya no es acceder a la tecnología, sino saber utilizarla bien.

Su valor diferencial: el equilibrio entre tecnología y pedagogía

La IA ha llegado con una promesa de personalización y aceleración, pero conlleva riesgos si se utiliza sin supervisión: errores, respuestas descontextualizadas o una dependencia excesiva que anula el objetivo pedagógico. El valor diferencial de este máster de la UNIA es precisamente ese: formar a profesionales capaces de incorporar la IA de manera responsable, creativa y eficaz. No basta con aprender idiomas con inteligencia artificial; hace falta formar a quienes sabrán enseñar con ella.

Preparando a la nueva generación de docentes digitales

El máster está dirigido a perfiles vinculados con la educación, las lenguas y la formación. Entre los destinatarios principales se encuentran titulados en Lenguas Modernas, Estudios Ingleses, Estudios Franceses, Estudios Alemanes, Traducción e Interpretación, Educación Primaria y Educación Infantil. También se contempla el acceso de perfiles procedentes de Pedagogía, Educación Social o profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanza de idiomas.

Algunos datos de interés. / El Correo

La propuesta de la UNIA resulta especialmente interesante para quienes ya trabajan o quieren trabajar en la enseñanza de lenguas extranjeras, en plataformas educativas, en editoriales, en diseño de contenidos digitales o en proyectos de innovación docente. También ofrece una base para quienes deseen iniciar una trayectoria investigadora vinculada a tecnologías emergentes, inteligencia artificial y didáctica de lenguas.

Preparar a quienes enseñarán idiomas en un nuevo contexto digital

La inteligencia artificial ha llegado al aprendizaje de idiomas con una promesa clara: personalizar, acelerar y ampliar las posibilidades de práctica. Pero también introduce riesgos si se utiliza sin criterio: errores, respuestas descontextualizadas, dependencia excesiva o actividades que no responden a un objetivo pedagógico claro.

Ahí se sitúa el valor del Máster Universitario en Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes de la UNIA. Su finalidad no es presentar la IA como una solución automática, sino formar a profesionales capaces de incorporarla de manera responsable, creativa y eficaz a la enseñanza de lenguas.

En un momento en el que la tecnología avanza más rápido que muchas metodologías educativas, la UNIA coloca este máster en el centro de una cuestión clave: no basta con aprender idiomas con inteligencia artificial; hace falta formar a quienes sabrán enseñar con ella.