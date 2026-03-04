La formación gratuita que está acelerando la transformación digital en pymes
Dos cursos gratuitos de 4 a 8 semanas para aplicar IA, datos y liderazgo en tu pyme
Texto: Víctor Pérez | Infografía: Agus Ajuriagoicoa
Digitalización: la clave del crecimiento empresarial
El tejido empresarial español vive una transformación sin precedentes. Las pymes que integran la digitalización ganan agilidad y competitividad, mientras que las que no lo hacen se quedan atrás. En este contexto, Femxa ofrece una oportunidad única para avanzar profesionalmente a través de formación gratuita y certificada.
En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.
La digitalización se consolida cuando la aplicas a casos reales y decisiones diarias
Dos itinerarios adaptados al futuro del trabajo
Con los cursos de Inteligencia Artificial y Big Data y Liderazgo y gestión del cambio, los alumnos obtienen el diploma Femxa y un título certificado por la Universidad Nebrija (6 ECTS).
Aprender a tu ritmo es posible cuando la formación se adapta a ti, y no al revés
Ambas formaciones están pensadas para compaginar el aprendizaje con la jornada laboral gracias a su formato flexible:
La formación combina clases en directo en el aula virtual:
De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h.
De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h.
Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h.
Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.
Inteligencia Artificial y Big Data: datos que transforman decisiones
El curso ofrece una visión práctica sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en el día a día de una pyme. Desde la analítica avanzada hasta la automatización, los participantes aprenden a tomar decisiones estratégicas basadas en datos.
Los alumnos que finalizan con éxito obtienen un diploma Femxa y un título oficial de la Universidad Nebrija, acreditando su dominio en competencias digitales avanzadas.
Liderazgo y gestión del cambio: el papel humano en la transformación
La digitalización no es solo tecnología: también son personas. Este curso enseña a liderar equipos, comunicar eficazmente e implantar una cultura de innovación.
Transformar una empresa comienza con inspirar a quienes la forman
Aprendizaje flexible y soporte constante
Femxa ofrece una formación que se adapta al ritmo de cada persona. Una de las mayores ventajas del modelo Femxa es su adaptabilidad total. El alumno no necesita pedir autorización a su empresa ni disponer de crédito de formación. Puede organizar sus horarios y avanzar desde cualquier dispositivo, con acompañamiento de tutores, clases de refuerzo y foros colaborativos. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.
Además, los alumnos pueden continuar su aprendizaje con módulos gratuitos de la Universidad Nebrija: Transformación Digital (75 h | 3 ECTS) y Competencias Digitales Avanzadas (50 h | 2 ECTS).
Un proyecto europeo que impulsa el talento
El programa Generación Digital PYMES se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por los fondos Next Generation EU para potenciar la competitividad empresarial.
Convocatorias abiertas
Los inicios son periódicos para que puedas elegir la fecha que mejor encaje. Consulta el calendario actualizado y la disponibilidad al inscribirte. La convocatoria está abierta hasta el 13 de abril.
