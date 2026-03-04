La formación gratuita que está acelerando la transformación digital en pymes

Digitalización: la clave del crecimiento empresarial

El tejido empresarial español vive una transformación sin precedentes. Las pymes que integran la digitalización ganan agilidad y competitividad, mientras que las que no lo hacen se quedan atrás. En este contexto, Femxa ofrece una oportunidad única para avanzar profesionalmente a través de formación gratuita y certificada.

En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.

La digitalización se consolida cuando la aplicas a casos reales y decisiones diarias

Dos itinerarios adaptados al futuro del trabajo

Con los cursos de Inteligencia Artificial y Big Data y Liderazgo y gestión del cambio, los alumnos obtienen el diploma Femxa y un título certificado por la Universidad Nebrija (6 ECTS).

Aprender a tu ritmo es posible cuando la formación se adapta a ti, y no al revés

Ambas formaciones están pensadas para compaginar el aprendizaje con la jornada laboral gracias a su formato flexible:

La formación combina clases en directo en el aula virtual: De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h. De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h. Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h. Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.

El curso de IA y Big Data enseña a dominar las herramientas más potentes de la transformación digital / Freepick / EL CORREO DE ANDALUCÍA

Inteligencia Artificial y Big Data: datos que transforman decisiones

El curso ofrece una visión práctica sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en el día a día de una pyme. Desde la analítica avanzada hasta la automatización, los participantes aprenden a tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

PREPÁRATE PARA LIDERAR

LA REVOLUCIÓN DIGITAL CURSO DE IA Y BIG DATA DESCARGAR PROGRAMA ¡APÚNTATE YA!

Los alumnos que finalizan con éxito obtienen un diploma Femxa y un título oficial de la Universidad Nebrija, acreditando su dominio en competencias digitales avanzadas.

Liderazgo y gestión del cambio: el papel humano en la transformación

La digitalización no es solo tecnología: también son personas. Este curso enseña a liderar equipos, comunicar eficazmente e implantar una cultura de innovación.

PREPÁRATE PARA LIDERAR

LA REVOLUCIÓN DIGITAL CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO DESCARGAR PROGRAMA ¡APÚNTATE YA!

Transformar una empresa comienza con inspirar a quienes la forman

Aprendizaje flexible y soporte constante

Femxa ofrece una formación que se adapta al ritmo de cada persona. Una de las mayores ventajas del modelo Femxa es su adaptabilidad total. El alumno no necesita pedir autorización a su empresa ni disponer de crédito de formación. Puede organizar sus horarios y avanzar desde cualquier dispositivo, con acompañamiento de tutores, clases de refuerzo y foros colaborativos. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.

El curso de Liderazgo y Gestión del Cambio pone el foco en las personas, la innovación y la cultura colaborativa. / Freepick | EL CORREO DE ANDALUCÍA

Además, los alumnos pueden continuar su aprendizaje con módulos gratuitos de la Universidad Nebrija: Transformación Digital (75 h | 3 ECTS) y Competencias Digitales Avanzadas (50 h | 2 ECTS).

Un proyecto europeo que impulsa el talento

El programa Generación Digital PYMES se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por los fondos Next Generation EU para potenciar la competitividad empresarial.

No olvides anotar las próximas convocatorias y elige la fecha que mejor encaje con tu agenda. / Freepick | EL CORREO DE ANDALUCÍA

Convocatorias abiertas

Los inicios son periódicos para que puedas elegir la fecha que mejor encaje. Consulta el calendario actualizado y la disponibilidad al inscribirte. La convocatoria está abierta hasta el 13 de abril.