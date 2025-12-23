CTA se consolida como socio estratégico en proyectos europeos

CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) se ha consolidado como un socio estratégico de referencia para proyectos internacionales de I+D+i, tanto financiados por la Comisión Europea (CE) como por entidades del mercado multilateral.

La fundación privada andaluza, dedicada a la promoción de la I+D+i, se ha convertido en un socio reconocido por su capilaridad en el tejido productivo innovador andaluz como clúster de innovación y por su valiosa aportación en diferentes áreas estratégicas para este tipo de iniciativas. Además, CTA asesora a empresas y otras entidades innovadoras para que puedan participar en este tipo de proyectos con financiación internacional.

Destaca especialmente la actividad de CTA en el ámbito de los proyectos financiados por programas europeos. CTA participa en más de 60 proyectos financiados por la Comisión Europea, a través de los que ha captado 17,5 millones de euros, de los que casi la mitad son fondos para ser concedidos a terceros a través de la financiación en cascada.

Ejemplos de proyectos europeos con participación de CTA IRMHUB, circularidad y simbiosis industrial : Creará un meta-hub europeo que promueva la circularidad y apoye a regiones menos desarrolladas en la inversión en suministros sostenibles en tres ámbitos estratégicos: energía eólica y movilidad eléctrica, componentes para la fabricación de baterías y metales utilizados en la producción de microchips.

Creará un meta-hub europeo que promueva la circularidad y apoye a regiones menos desarrolladas en la inversión en suministros sostenibles en tres ámbitos estratégicos: energía eólica y movilidad eléctrica, componentes para la fabricación de baterías y metales utilizados en la producción de microchips. VERDEinMED, reducción de residuos textiles : Ofrecerá un servicio de apoyo para impulsar la circularidad en la cadena de valor textil dirigido a empresas, consumidores, responsables de políticas y academia.

Ofrecerá un servicio de apoyo para impulsar la circularidad en la cadena de valor textil dirigido a empresas, consumidores, responsables de políticas y academia. SOLLAGUA, reutilización de agua : Promoverá soluciones innovadoras basadas en la naturaleza (SBN) para la reutilización del agua en zonas rurales de España, Portugal y sur de Francia, tradicionalmente marcadas por largos periodos de estrés hídrico.

Promoverá soluciones innovadoras basadas en la naturaleza (SBN) para la reutilización del agua en zonas rurales de España, Portugal y sur de Francia, tradicionalmente marcadas por largos periodos de estrés hídrico. BATMASS, baterías con segunda vida: Investiga nuevos modelos de colaboración interregional de la UE y tiene como objetivo implementar el primer Valle de Baterías Circular de la UE.

Participación de CTA con el proyecto BATMASS en Battery Innovation Days en Graz en Graz (Austria). / El Correo

Financiación en cascada

La fórmula de Cascade Funding, también conocida como Financial Support to Third Parties (FSTP), es un mecanismo de la Comisión Europea para distribuir fondos públicos con el fin de ayudar sobre todo a startups, scaleups, pymes y / o midcaps, en el adopción o desarrollo de la de diferentes tecnologías.

Este método de financiación tiene como objetivo simplificar los procedimientos administrativos, creando un sistema de solicitud sencillo y adaptado a las pymes, al permitir que algunos proyectos financiados por la UE puedan emitir, a su vez, convocatorias abiertas para obtener más financiación. La participación de CTA en proyectos de financiación en cascada facilita que las empresas andaluzas puedan participar en esas convocatorias.

Aliado estratégico y red de contactos

El papel de CTA en estos proyectos europeos varía desde la ejecución de actividades de transferencia de tecnología al diseño de convocatorias de ayudas, pasando por la movilización de cadenas de valor o las tareas de difusión y comunicación. Uno de los aspectos más valorados en CTA por el resto de socios es su condición de clúster de innovación, con carácter transversal a diferentes sectores económicos y con gran capacidad de capilaridad en el tejido productivo, con la consiguiente movilización de empresas.

CTA coordinó el evento del proyecto VERDEinMED en el Foro Transfiere en Málaga. / El Correo

Gracias a esta actividad en proyectos internacionales, CTA mantiene una amplia red de más de 500 contactos en 45 países que pone al servicio de sus socios, miembros y clientes. Desde reconocidos institutos tecnológicos hasta prestigiosas universidades de toda Europa, pasando por empresas punteras en tecnología y otras entidades y organismos catalizadores de decenas de países han trabajado con los técnicos de CTA en estos proyectos europeos.

Entre las grandes líneas de innovación de los proyectos internacionales en los que participa CTA, destacan la transición energética, bioeconomía y economía circular, economía azul, digitalización del sector agroalimentario, Industria 5.0, robótica aérea, financiación e internacionalización de pymes, promoción de la Compra Pública de Innovación, reducción del desperdicio de alimentos o de los residuos textiles y un largo etcétera.

Mercado multilateral

Además, CTA tiene como objetivo intensificar su actividad internacional a partir de 2026 con una mayor participación en proyectos multilaterales, con especial impacto en Latinoamérica, donde ya ha tenido algunas experiencias. También ayudará a las empresas de su ecosistema a introducirse en este mercado.

Los proyectos multilaterales son aquellos con financiación de organismos de cooperación al desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros.