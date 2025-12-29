Navantia cierra en Cádiz un 2025 marcado por la generación de empleo y la innovación

Los tres astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz han vivido un 2025 excepcional, con avances que garantizan miles de empleos directos, indirectos e inducidos por la actividad económica generada hasta más allá de 2030. La actividad ha sido intensa en construcción naval, reparaciones y sistemas, consolidando a la compañía como motor industrial y tecnológico.

En San Fernando, marzo marcó el inicio de la segunda corbeta para Arabia Saudí, seguido en mayo por la botadura del patrullero de altura (PHM) para la Marina de Marruecos. En julio, se sumaron la puesta de quilla de la primera corbeta y el corte de chapa de la tercera, completando así el segundo contrato con Arabia Saudí.

La inauguración del Navantia COEX Naval Systems y la puesta en marcha de talleres de alta tecnología refuerzan la apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el empleo.

Agosto trajo consigo la entrada en producción del Taller de Unidades Abiertas Planas (TUAP) ‘José Antonio Rodríguez Poch’, que incorpora tecnología avanzada para reducir costes y tiempos, mientras se culminaba la puesta en marcha del Taller de Paneles Planos en Puerto Real, ambos con una inversión cercana a los 80 millones de euros aprobada por SEPI.

En octubre, el Consejo de Ministros autorizó la fase de definición del futuro Buque de Inteligencia (BAM AGI) y, en noviembre, se celebró la primera reunión con la Armada para los nuevos Buques Hidrográficos Costeros (BHC).

En Puerto Real, la actividad también fue intensa: en mayo, se entregó la segunda jacket para Ocean Winds; en octubre, se firmó la orden de ejecución de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM 7 y 8) para la Armada y en noviembre, se marcó otro hito con la puesta de quilla del BAM IS, destinado igualmente a la Armada.

Reparaciones: récord de actividad

La Unidad de Negocio de Reparaciones, con base en Cádiz y operaciones en San Fernando y Rota, cerrará el año con 60 buques reparados (14 de ellos cruceros) y más de 2,6 millones de horas de trabajo.

En abril, se firmó en Miami el nuevo acuerdo con Royal Caribbean, y en julio entró en dique el portaaviones Juan Carlos I para su varada reglamentaria, que se prolongó hasta el mes de diciembre.

La media diaria de más de 900 trabajadores de industrias colaboradoras refleja el impacto económico y social de esta actividad.

Sistemas: innovación y visión de futuro

La inauguración del Centro de Excelencia de Sistemas Navales (Navantia COEX Naval Systems) en San Fernando ha sido uno de los grandes hitos del año. Este centro, integrado en la Red Navantia COEX, impulsa la estrategia de innovación y la colaboración multidominio.

En el ámbito internacional, la participación en los ejercicios REPMUS 2025 en Troia (Portugal) ha consolidado la posición de Navantia en la integración de sistemas no tripulados y la interoperabilidad con aliados de la OTAN. Destacan los avances del sistema NAIAD, capaz de coordinar más de 15 vehículos no tripulados e integrarse con el sistema de combate SCOMBA, gracias a la colaboración con empresas como SAES, SATLINK, Hisdesat y Telefónica.

La nube de combate naval: un salto estratégico

Representantes de las Fuerzas Armadas, la Administración pública, la industria de defensa y seguridad, el sector tecnológico y de ciberseguridad, así como del ámbito académico y de investigación, se dieron cita el pasado octubre en la "I Jornada Navantia sobre nube de combate naval" que pone de manifiesto han puesto de manifiesto que la Nube de Combate Naval no es solo un reto tecnológico, sino un auténtico cambio de paradigma. / El Correo

Por último, las I Jornadas Nacionales para la Nube de Combate Naval, celebradas en el Navantia COEX Naval Systems, han marcado el inicio de una nueva era en la defensa naval española.

Esta capacidad crítica, desarrollada junto a la Armada y un ecosistema de empresas y universidades, apuesta por la autonomía tecnológica y la integración de inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión avanzada de datos, redefiniendo la operatividad en escenarios multidominio.