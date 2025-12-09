Navantia marca en NISE Sevilla su hoja de ruta en tecnología, sostenibilidad y talento

Navantia participó en la primera edición de NISE Sevilla ("New Industry in Southern Europe"), evento que busca consolidarse como la feria internacional de referencia para la nueva industria ecológica y digital. Celebrada en Fibes, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, del 2 al 3 de diciembre, este evento híbrido (congreso y exposición) reunió a las principales empresas del sector industrial del sur de la Península Ibérica.

El Congreso NISE Sevilla 2025 puso el foco en los retos y oportunidades de la transformación tecnológica, en la importancia de la industria de defensa como motor de desarrollo regional y en la necesidad de atraer nuevas capacidades industriales a Andalucía. A lo largo de dos jornadas, se presentaron proyectos de innovación y se debatió sobre el papel de las empresas tractoras en la articulación del ecosistema tecnológico andaluz.

El martes 2 de diciembre, Cristina Abad, directora de Estrategia y Sostenibilidad de Navantia, representó a la compañía en la mesa redonda “Defensa, nuevos escenarios industriales”. En su intervención, destacó que “España cuenta con una base sólida en la industria y en el ámbito de la defensa, pero si queremos competir con potencias como Alemania e Italia debemos acelerar en áreas clave e incorporar tecnologías disruptivas en nuestros programas”.

Cristina Abad, directora de Estrategia y Sostenibilidad de Navantia durante su intervención en la mesa redonda “Defensa, nuevos escenarios industriales” / Pepe Nieto

Abad subrayó la importancia de los Programas Especiales de Modernización (PEM), que definió como una palanca estratégica para impulsar el efecto tractor de las grandes empresas sobre las PYMES y la cadena de suministro, elevando así el nivel tecnológico del sector. Añadió que estos programas europeos nos permiten reforzar la imagen de España y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. En definitiva, “los PEM son la base para que nuestro país sea relevante en términos de innovación, estrategia y sostenibilidad”.

Innovación y colaboración: el ejemplo del S-80

La directora puso como ejemplo el programa de submarinos S-80, que calificó como “el mayor proyecto tecnológico desarrollado en España”. Explicó que “se construye en Cartagena y cuenta con un sistema de combate diseñado por Navantia en San Fernando (Cádiz), y que colaboramos con más de 2.400 empresas, de las cuales el 80 % son nacionales”. Este proyecto refleja la importancia de la colaboración con PYMES y socios estratégicos como Lockheed Martin, que aportan componentes críticos para la defensa.

Compromiso ambiental: un requisito estratégico

En materia de responsabilidad ambiental, Cristina Abad fue clara: “la sostenibilidad ya no es una opción, es un requisito estratégico para todas las industrias, y el sector defensa no es una excepción”. Señaló que debe entenderse como una palanca de futuro para el negocio y una ventaja competitiva.

Por ello, los planes estratégicos deben incluir objetivos alineados con estándares internacionales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la Agenda 2030, los principios ESG y las directrices europeas sobre descarbonización y economía circular. “En el caso de Navantia, cada proyecto naval debe integrar criterios de sostenibilidad, calidad, gobernanza y eficiencia energética desde la fase de diseño hasta la entrega del producto”, afirmó.

Hoy en día, la sostenibilidad es un requisito normativo en Europa, donde los programas comunitarios la exigen como criterio de adjudicación; y las nuevas generaciones valoran positivamente el compromiso ambiental, lo que convierte la sostenibilidad en un elemento diferenciador para atraer y retener talento. Cristina Abad — Directora de estrategia y sostenibilidad de Navantia

Esto implica incorporar tecnologías que reduzcan emisiones, sistemas de propulsión más limpios y soluciones para optimizar el consumo de recursos, además de garantizar la trazabilidad en la cadena de suministro. “Hay que concebir el producto pensando en el impacto medioambiental que tendrá a lo largo de su ciclo de vida”, insistió.

Formación y futuro: retos compartidos

Por último, subrayó la necesidad de que la industria colaboradora esté preparada para afrontar los retos del sector naval y de defensa: “Se trata de un ámbito altamente tecnológico y especializado, por lo que las PYMES deben acompañar a Navantia en ese nivel de especialización”. En este sentido, mencionó iniciativas como Navantia Academy, que refuerzan la formación y el desarrollo de talento. “La capacidad la tenemos”, afirmó, y añadió que los programas de modernización serán clave para mantener la competitividad y la excelencia tecnológica.

Tenemos que conseguir que España pase de ser un actor relevante a ser un líder en innovación y sostenibilidad en Defensa. Cristina Abad — Directora de estrategia y sostenibilidad de Navantia

La mesa redonda contó con referentes del sector como Daniel de Lorenzo (director comercial de Defensa y Seguridad para España), Tehmur Khan (director corporativo de desarrollo de negocio global y estrategia para España y Portugal) y Justo Sierra (consejero delegado y presidente de UROVESA), bajo la moderación de Pedro J. Carrillo, CEO del Grupo Metalia/Infodefensa.