La esencia de lo auténtico habita en el interior del destino ‘Costa de Almería’

La provincia de Almería ofrece a sus visitantes una propuesta turística que va más allá del litoral. Su interior, integrado por 103 municipios, reúne una amplia variedad de paisajes, recursos naturales, patrimonio histórico y opciones de ocio activo que permiten disfrutar de experiencias adaptadas a distintos perfiles de viajeros. La marca ‘Costa de Almería’, impulsada por la Diputación Provincial, engloba esta oferta que se extiende durante todo el año.

Playas vírgenes, más de 3.000 horas de sol anuales, espacios naturales protegidos, gastronomía y cultura convierten a la provincia en un destino con identidad propia. El interior almeriense destaca especialmente por su capacidad para combinar naturaleza, actividad física y tranquilidad, atrayendo a un turismo interesado en propuestas sostenibles y alejadas de la masificación.

Elegir esta zona de la provincia permite descubrir una biodiversidad diferente, con fauna y flora únicas, así como formaciones geológicas con renombre internacional. Espacios como la Geoda de Pulpí o el Karst de los Yesos de Sorbas se han consolidado como referentes del turismo científico y de naturaleza, contribuyendo a diversificar la oferta turística.

Interior de la Geoda de Pulpí / El Correo

Además, el Levante, el Poniente y la Alpujarra almeriense concentran municipios que han encontrado en el turismo activo una vía de desarrollo. Senderismo, ciclismo de montaña y rutas interpretativas forman parte de una propuesta que se adapta a distintos niveles y edades, haciendo posible que todos puedan disfrutan de entornos naturales bien conservados.

Almería a través de los bosques

Grupo de senderistas en la Sierra de Los Fialbres / El Correo

Las sierras del interior, como Los Filabres, Sierra Alhamilla, Sierra Nevada, Sierra de María-Los Vélez o Sierra Cabrera, constituyen uno de los principales atractivos del territorio. Estos espacios permiten realizar actividades al aire libre durante todo el año, incluso en los meses de otoño e invierno, gracias a las condiciones climáticas de la provincia.

El Chullo, el pico más alto de Almería, se convierte en un punto de referencia para los aficionados a la montaña, mientras que otros enclaves ofrecen rutas accesibles para paseos familiares o actividades recreativas. Localidades como Laujar de Andarax, Bayárcal o Paterna del Río complementan esta oferta con servicios turísticos y una arquitectura tradicional que refuerza el atractivo del entorno.

Laujar de Andarax, en La Alpujarra almeriense. / El Correo

Las áreas recreativas y senderos señalizados, como la ruta del Castañar o los caminos vinculados al patrimonio hidráulico, permiten conocer la relación histórica entre el territorio y el uso del agua, un elemento clave en el desarrollo económico y social de la provincia.

Almería a través del paladar

Gurullos, plato típico almeriense / El Correo

La gastronomía es otro de los pilares del interior almeriense. Basada en productos de proximidad y recetas tradicionales, combina herencia cultural e innovación culinaria. Platos como las migas, los gurullos o el trigo forman parte de la identidad gastronómica de la provincia, especialmente en los meses más fríos.

La marca ‘Sabores Almería’ impulsa el sector agroalimentario local, apoyando a productores y empresas que han logrado posicionar sus productos dentro y fuera de España. Ingredientes como la gamba roja de Garrucha o los dulces tradicionales, entre ellos los mantecados de Fondón, refuerzan el valor de una cocina ligada al territorio.

Almería a través del arte y el patrimonio

Sala 8 del Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería / El Correo

El patrimonio cultural del interior se ha visto reforzado con la apertura del Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC), ubicado en el antiguo Hospital Provincial de Almería. Este proyecto supone una de las principales actuaciones de recuperación patrimonial de la Diputación y amplía la oferta cultural del destino.

El museo alberga obras de destacados artistas del realismo español y se suma a otras iniciativas de puesta en valor del patrimonio, como la futura rehabilitación del Cortijo del Fraile, enclave de gran relevancia cultural y cinematográfica situado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Almería a través del pasado

La provincia conserva un importante legado arqueológico que permite conocer sus orígenes. Yacimientos como Los Millares, El Argar o Ciavieja, así como las pinturas rupestres de las cuevas de Ambrosio y Los Letreros, ofrecen una visión completa de las primeras civilizaciones que habitaron el territorio.

Yacimiento Arqueológico de Los Millares en Almería

Con playas y calas únicas, paisajes desérticos, pueblos con identidad propia, espacios naturales de gran valor y una gastronomía reconocida por su sabor y autenticidad, la provincia de Almería ofrece una propuesta completa para viajar en cualquier época del año. Una combinación de elementos que invita a descubrir la provincia desde diferentes perspectivas, apostando por un turismo diverso, sostenible y adaptado a quienes buscan experiencias más allá de los itinerarios tradicionales de sol y playa.