Descubre una navidad más "way" que nunca en Dos Hermanas

La Navidad ya ha llegado a Dos Hermanas. Durante estas fechas, el centro comercial WAY Dos Hermanas apuesta por convertirse en un espacio donde disfrutar del ambiente navideño, adelantar las compras de regalos y compartir tiempo en familia. Bajo el lema “La Navidad más WAY que nunca”, el centro propone una programación que acompaña las vacaciones de los más pequeños, con cuentacuentos, pasacalles, zambombas navideñas o las visitas de Papá Noel, el Heraldo Real o los Reyes Magos.

La programación navideña arrancó el sábado 13 de diciembre con una gran nevada, una experiencia que cada año convierte el centro comercial por completo al más puro estilo neoyorquino. El evento además contó con la visita de los elfos de la navidad y cuentacuentos navideños.

Además, durante los domingos 21 y 28 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, WAY Dos Hermanas acogerá una serie de Cuentacuentos Navideños inspirados en el universo clásico de Charles Dickens. Convirtiendo el centro comercial en el espacio idóneo para que los más pequeños se diviertan, mientras se realizan las compras propias de estas fechas.

Deja tu carta para Papá Noel en su buzón mágico

El sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas tendrá lugar el Pasacalles La Magia de la Navidad, un recorrido protagonizado por zancudos, malabaristas, hadas luminosas y personajes fantásticos que animarán los diferentes espacios del centro comercial que dará pasó a la llegada de Papá Noel.

Del viernes 19 al martes 23 de diciembre, Papá Noel ocupará su trono oficial, donde recibirá a pequeños y mayores y recogerá las cartas con los deseos navideños en su buzón mágico.

¿No te ha dado tiempo a dejar la carta? ¡No te preocupes! El mismo martes 23 de diciembre a las 18:00 horas, el Pasacalles Musical con charanga de Papá Noel recorrerá el centro recogiendo las últimas cartas, que viajarán hasta el Polo Norte para que todo llegue a tiempo y ningún niño se quede sin regalo.

"Ya llegó el turrón"

Decoración navideña de la fachada principal del centro comercial WAY Dos Hermanas / El Correo

La Navidad también se vive desde la tradición más arraigada. El lunes 22 de diciembre a las 20:00 horas, la plaza central se transformará en una auténtica plaza flamenca con la Zambomba Navideña “Ya llegó el Turrón”, que contará con artistas como Rocío La Turronera, Manuela del Moya, Samara Montañez, David Fernández, Antonio Vargas y Romero Pantoja.

La antesala de Reyes y promociones especiales

Tras la Navidad, los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, el Heraldo Real ocupará el trono oficial para recibir los deseos de los más pequeños antes de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos. Además, el sábado 3 de enero a las 18:00 horas, se celebrará el Pasacalles Musical del Rey Gaspar, acompañado de charanga, en un recorrido muy especial por el centro.

Como parte de su compromiso social, WAY Dos Hermanas ofrecerá los días 9, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre un servicio gratuito de envoltorio de regalos, junto a un punto solidario para colaborar con quienes más lo necesitan.

Los Cofres Mágicos de Navidad estarán activos los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre. Durante estas jornadas, los clientes podrán optar a premios como una bicicleta, un iPad, una Smart TV o un patinete eléctrico, presentando sus tickets de compra y adivinando la combinación correcta de los cofres.

Además, hasta el 5 de enero, los visitantes podrán participar en el Sorteo Selfie Navideño, que permitirá ganar 300 Euroways para gastar en las tiendas del centro. Para ello, solo será necesario hacerse una foto en el punto selfie habilitado, compartirla en redes sociales y mencionar a WAY Dos Hermanas.

Navidad en WAY Dos Hermanas

Festivos de apertura en Way Dos Hermanas / El Correo

Durante estas fechas tan especiales, el centro amplía además su calendario de apertura para facilitar las compras y las visitas familiares, permaneciendo abierto los días 6, 8, 14, 21 y 28 de diciembre, así como los 4 y 11 de enero. Una oportunidad para organizar los regalos con tranquilidad y elegir el mejor momento para acercarse y disfrutar de todo lo que ofrece el centro.

Con esta completa programación, Way Dos Hermanas se consolida como uno de los grandes referentes navideños de la provincia, ofreciendo un espacio donde la Navidad se vive, se siente y se comparte. Un punto de encuentro para las familias, con propuestas culturales, ocio, gastronomía y compras, que invita a disfrutar de unas fiestas llenas de magia.

Porque cuando estamos juntos, la Navidad es, más que nunca, Navidad WAY.