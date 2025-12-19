Sevilla lidera la siniestralidad laboral en Andalucía con 28 mil accidentes el año pasado y 30 muertos en lo que llevamos de año

La siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante en Andalucía, resultando Sevilla la provincia con mayor número de accidentes de trabajo. Según los datos presentados por UGT Andalucía, en 2024 se registraron 28.347 accidentes laborales con baja y 22 fallecimientos, cifras que la colocan a la cabeza del conjunto andaluz.

Según destaca UGT Andalucía, la mayoría de los accidentes, sobre todo los graves y mortales, se pueden evitar si las empresas cumplen con las medidas obligatorias de seguridad y salud en el trabajo. Uno de los casos recientes más graves fue el del joven de 24 años, Faustino, que falleció en una industria aeronáutica sevillana, aplastado por una máquina que operaba, sin la formación ni la supervisión necesarias. Después, la empresa, despidió al delegado de prevención que había denunciado los hechos. Una muerte que pone rostro a las estadísticas que, años tras año, siguen repitiéndose.

UGT Andalucía señala que en muchas de estas empresas no existe una evaluación de riesgos adecuada ni formación preventiva suficiente, lo que incrementa la exposición a accidentes laborales.

Andalucía concentra la mayor mortalidad laboral

Accidentes mortales en Andalucía en 2025 / El Correo

En el conjunto de la comunidad, Andalucía presenta los peores registros de siniestralidad laboral de España. Hasta el mes de octubre se contabilizaron 87.182 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 875 fueron graves. En 2024 fallecieron 128 personas trabajadoras, y en lo que va de 2025 ya se han registrado 107 muertes, a falta de cerrar los datos oficiales.

Andalucía concentra uno de cada cuatro fallecimientos laborales de España.

Las cifras del estudio de UGT Andalucía, reflejan que cada cinco minutos se produce un accidente laboral en Andalucía y que una persona trabajadora muere cada dos o tres días, lo que supone aproximadamente uno de cada cuatro fallecimientos laborales del país.

Una tendencia al alza en la última década

El informe apunta a una evolución claramente ascendente de los accidentes laborales en los últimos diez años. Los accidentes con baja han pasado de 81.950 en 2014 a más de 107.000 en 2024, lo que supone un incremento del 31%. En el mismo periodo, los accidentes mortales han aumentado cerca de un 50%.

No son cifras ni estadísticas, son personas que salen de casa para ganarse la vida y no regresan. UGT Andalucía

Sevilla refleja esta tendencia, con un aumento sostenido de los siniestros laborales ligado al peso del sector servicios, la actividad industrial y la construcción, así como a la elevada temporalidad en determinados empleos.

Sectores con mayor riesgo laboral

La prevención de riesgos laborales no debe verse como un gasto, sino como una inversión / Marta Perez

Por sectores, el sector Servicios concentra el mayor número de accidentes laborales en Andalucía, mientras que la Construcción y la Industria presentan los índices más elevados de accidentes graves y mortales. Según los datos del informe, uno de cada cuatro accidentes laborales graves que se producen en España ocurre en Andalucía.

En la provincia de Sevilla, estas actividades concentran una parte importante de los siniestros, especialmente en trabajos con subcontratación, turnos prolongados y mayor exposición a riesgos.

El 85,6% del tejido empresarial andaluz está formado por microempresas, con plantillas de entre uno y nueve trabajadores.

El análisis también pone el foco en el tamaño de las empresas. En este tipo de empresas, denominadas microempresas, la representación sindical suele ser inexistente y más de 19.300 accidentes en jornada laboral se produjeron en compañías de este tamaño.

Enfermedades profesionales infradeclaradas

A la siniestralidad laboral se suma la infradeclaración de enfermedades profesionales. Aunque Andalucía concentra el 15,77% de las personas asalariadas del país, solo declara el 5,84% de los partes de enfermedades profesionales, muy por debajo de otras comunidades autónomas.

El sindicato alerta también del impacto de los riesgos psicosociales y la salud mental, que están detrás de una parte significativa de las muertes laborales, principalmente por infartos e ictus.

Propuestas de UGT-A para reducir los accidentes laborales

Ante este escenario, UGT Andalucía plantea reforzar las políticas de prevención de riesgos laborales. Entre sus propuestas destaca la creación de la figura del Delegado Territorial o Sectorial de Prevención, especialmente orientada a pymes y microempresas, así como la puesta en marcha de un fondo de ayuda para las víctimas de accidentes laborales y sus familias.

Además, el sindicato considera igualmente imprescindible una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en vigor desde 1995, con el objetivo de adaptarla a las nuevas realidades del mercado de trabajo. Entre ellas, destacan los riesgos asociados al cambio climático y los riesgos psicosociales, especialmente aquellos vinculados a la salud mental, que ya están detrás del 40% de las muertes por accidente laboral, principalmente a causa de ictus e infartos.

Una reforma normativa que, según subraya la organización sindical, resulta clave para avanzar en la reducción de la siniestralidad laboral en Andalucía y, de manera específica, en la provincia de Sevilla.