Andalucía, eje estratégico de Europa en materiales críticos

En un contexto en el que la autonomía estratégica europea ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una prioridad, Andalucía se consolida como uno de los territorios clave para el desarrollo industrial vinculado a las materias primas críticas.

Desde Sevilla, el Cúster Ibérico para la Minería Sostenible (ISMC) articula una red que conecta industria, tecnología y conocimiento para reforzar la posición del sur de Europa en la nueva cadena de valor europea.

Santiago Cuesta López, durante su intervención en el Innovation Hub de la última edición del MMH en Sevilla, uno de los principales foros del sector minero. / El Correo

El balance 2025 del clúster refleja una estructura sólida y en expansión. ISMC ha movilizado más de 6,5 millones de euros de inversión directa para sus entidades asociadas y ha gestionado 2,43 millones de euros en proyectos, principalmente europeos, vinculados a innovación industrial, sostenibilidad, economía circular y aceptación social.

En total, el clúster ha participado en 28 proyectos europeos, nacionales y regionales, con 19 actualmente en ejecución y 9 finalizados. Estos proyectos concentran una financiación global asociada cercana a los 97,5 millones de euros.

Empresas y entidades andaluzas como AMINER, Atalaya, Tharsis Mining, Qualifica2 o Cubicoff Ingeniería Abierta forman parte activa de esta red colaborativa, reforzando el posicionamiento de la comunidad en el escenario europeo y alineándose con la estrategia industrial y minera de la Junta de Andalucía.

La participación de grandes compañías y pymes especializadas refuerza esa estructura colaborativa y proyecta al territorio en el escenario europeo, uno de los principales activos estratégicos del clúster. Este posicionamiento se alinea con la estrategia industrial y minera de la Junta de Andalucía, sumando capacidades públicas y privadas para consolidar a la comunidad en la nueva cadena de valor europea.

El desarrollo industrial vinculado a las materias primas críticas necesita territorios preparados, con tejido empresarial, conocimiento técnico y visión estratégica. Andalucía reúne esos elementos y tiene capacidad para posicionarse como un polo de referencia en el sur de Europa. Santiago Cuesta López — Director general de ISMC

Durante 2025, Andalucía ha sido escenario de encuentros sectoriales, jornadas técnicas y espacios de diálogo económico que han reforzado la cooperación público-privada y el acceso a financiación europea.

PERMANET: innovación europea con impacto territorial

Dentro de esta estrategia, uno de los proyectos más relevantes es PERMANET, una iniciativa europea dotada con cerca de 16 millones de euros de financiación y una duración prevista de 40 meses. / El Correo

Su objetivo es garantizar un suministro resiliente de imanes permanentes de tierras raras en Europa, un componente esencial para sectores como la movilidad eléctrica, las energías renovables y la industria avanzada.

El proyecto abarca toda la cadena de valor: desde la extracción sostenible y el reciclaje de tierras raras hasta la producción y validación industrial de imanes permanentes. Además, contempla el escalado de 13 innovaciones tecnológicas hasta niveles preindustriales, con demostraciones en entornos reales.

Para Andalucía, iniciativas de este tipo representan una oportunidad estratégica. La comunidad cuenta con tradición minera, un ecosistema industrial vinculado a la energía y capacidades tecnológicas que pueden integrarse en la nueva cadena de valor europea de los materiales críticos.

En un contexto de transición energética acelerada, fortalecer la autonomía europea en estos recursos implica también reforzar la competitividad y resiliencia de los territorios.

La transición energética y digital depende de materiales estratégicos como los imanes permanentes de tierras raras. Proyectos como PERMANET no solo impulsan innovación tecnológica, sino que construyen soberanía industrial europea con impacto directo en los territorios. Santiago Cuesta López — Director general de ISMC

Hoja de ruta 2026: más Europa, más industria, más territorio

De cara a 2026, el ISMC se plantea incrementar la captación de proyectos europeos y ampliar su proyección internacional, consolidando su papel como vehículo de acceso a financiación y catalizador de competitividad para sus socios.

Andalucía seguirá ocupando un lugar central en esta estrategia: como sede institucional del clúster, como territorio industrial con potencial minero y tecnológico, y como espacio clave para la articulación de alianzas público-privadas en torno a las materias primas críticas.

En un contexto geopolítico donde los recursos minerales se han convertido en un factor decisivo de competitividad económica, el sur de España no es periferia. Es plataforma. Y desde Andalucía, el clúster proyecta una estrategia que conecta territorio, industria y Europa en una misma ecuación de crecimiento.