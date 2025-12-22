El Bus de la Ilusión vuelve a las calles de Sevilla esta Navidad: fechas, horarios y recorrido

La Navidad vuelve a subirse a los emblemáticos autobuses rojos de City Sightseeing Sevilla con una nueva edición de "El Bus de la Ilusión", una de las iniciativas navideñas más esperadas por familias y sevillanos. Considerada ya una cita imprescindible de estas fechas, este proyecto combina ocio, solidaridad y espíritu navideño a través de una experiencia única que permite redescubrir Sevilla iluminada desde una perspectiva diferente y con un claro compromiso social.

Desde el próximo 22 de diciembre y hasta el 4 de enero, los autobuses panorámicos de City Sightseeing se transformarán en un espacio de ilusión, donde pequeños y mayores, aprovechando las vacaciones navideñas de los escolares, podrán disfrutar de un recorrido exclusivo para esta iniciativa. Durante las próximas dos semanas, la ciudad se convertirá en escenario de una propuesta que une entretenimiento y apoyo a entidades sociales con fuerte impacto en Sevilla.

El "Bus de la Ilusión" ofrece un trayecto de aproximadamente 45 minutos. Las entradas se pueden adquirir en la primera parada de City Sightseeing (junto a la Torre del Oro) y tiene un precio de 5€ por persona. El tour parte desde el Paseo Colón, junto a la Torre del Oro, uno de los puntos más icónicos de la ciudad, y avanza por lugares tan emblemáticos como la Plaza de España, Triana o Plaza de España, entre otros.

Una iniciativa con un fuerte compromiso social

Uno de los aspectos más destacados de "El Bus de la Ilusión" es su marcado carácter solidario. En esta edición, la recaudación íntegra obtenida a través de la venta de entradas se destinará a tres entidades del ámbito social y cultural de Sevilla: Fundación Pequeño Deseo, Autismo Sevilla y el Ateneo de Sevilla.

Colaboraciones que suman ilusión

Esta octava edición de "El Bus de la Ilusión" cuenta además con la colaboración de marcas y entidades que se suman a la iniciativa para amplificar su alcance y su impacto. Coca-Cola, El Corte Inglés y Publinmag participan como colaboradores, para llevar la magia de la Navidad a todos los rincones de Sevilla.

La implicación de estas empresas refuerza el carácter colectivo del proyecto y pone de manifiesto la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo de iniciativas que aportan valor social y cultural a la ciudad.

Un concurso para dar voz a los más pequeños

Como parte de la experiencia, City Sightseeing Sevilla organiza el Concurso de Deseos de Navidad, una iniciativa dirigida a niños y niñas que quieran compartir su deseo más original y solidario. A través de esta propuesta, se invita a los más pequeños a reflexionar sobre el significado de la Navidad y a expresar sus deseos desde una perspectiva altruista.

La participación se realiza mediante un formulario disponible en la web oficial del proyecto y el ganador tendrá la oportunidad de disfrutar de un tour en "El Bus de la Ilusión" junto a toda su clase, convirtiendo la experiencia en un premio colectivo que fomenta el compañerismo y la ilusión compartida.

Una experiencia para disfrutar en familia

Con todo ello, "El Bus de la Ilusión" se reafirma un año más como una actividad pensada para disfrutar en familia, compartir momentos especiales y vivir la ciudad desde una óptica diferente durante las fiestas navideñas.

Toda la información sobre horarios, entradas y participación en el concurso de deseos está disponible en la web oficial elbusdelailusion.com, donde los interesados pueden conocer todos los detalles de esta experiencia única una vez al año.