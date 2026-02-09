La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla vuelve a anticipar la Semana Santa con la segunda edición de ‘Reza Sevilla’ en Fibes

Sevilla ya empieza a transformarse y se adentra en su época dorada. Es por ello que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) dará la bienvenida a la Cuaresma con la segunda edición de Reza Sevilla, un espectáculo inmersivo dedicado a la Semana Santa de nuestra ciudad, en el que el espectador disfrutará en directo de las grandes marchas procesionales que inundarán las calles de Sevilla este 29 de marzo.

Tras el éxito de su estreno, el proyecto regresa en una segunda edición ofreciendo mayor aforo y una propuesta artística ampliada que combina música sinfónica, marchas, flamenco y copla.

El Correo

Ideado y producido por el compositor sevillano Manuel Marvizón, Reza Sevilla se subraya como una de las propuestas culturales más esperadas del calendario de Cuaresma de la ciudad, combinando música sinfónica, marchas procesionales, flamenco, copla y recursos audiovisuales para trasladar al público al viaje emocional de la Semana Santa sevillana.

Un viaje sensorial a la Semana Santa de Sevilla

Representantes de la ROSS junto con los artistas invitados a "Reza Sevilla" / El Correo

Dirigido musicalmente por Alexandre Da Costa, el espectáculo propone un recorrido sensorial que va más allá del formato concierto. A la interpretación musical se suman elementos escénicos, proyecciones visuales y estímulos sensoriales, creando una experiencia envolvente que superará cualquier expectativa.

"Reza Sevilla" apuesta por una puesta en escena cuidada y evocadora, en la que la música se convierte en hilo conductor de la memoria colectiva y la espiritualidad que precede a la Semana Santa en la ciudad.

En esta segunda edición, - y con casi todas las localidades vendidas-, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla volverá a compartir escenario con dos formaciones emblemáticas de la música procesional: la Banda de las Cigarreras y la Banda de la Centuria Macarena, protagonistas de algunos de los pasajes más reconocibles del repertorio cofrade: "Se interpretarán piezas tan reconocidas como La Estrella Sublime -que este año cumple un siglo de vida-, Consolación y Lágrimas, Gran Poder, La Saeta, La Pasión, Soleá dame la mano, Lo que Vos queráis, Señor, Esperanza y Macarenao Camino al Calvario, entre otras".

De izquierda a derecha, Jordi Tort, director gerente de la ROSS, Alexandre da Costa, director musical de "Reza Sevilla" y Manuel Marvizón, creador y productor / El Correo

A ellas se suman voces de primer nivel como Arcángel, Argentina y Joana Jiménez, junto a María Ángeles Cruzado y Manuel Cuevas, que aportan matices desde el flamenco y la copla. Completa el elenco el Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, encargado de reforzar la dimensión coral y espiritual del programa.

Fechas, duración y entradas ¿Cuándo? 13 y 14 de febrero

13 y 14 de febrero ¿Dónde? Auditorio Fibes Sevilla a las 20:00 horas

Auditorio Fibes Sevilla a las 20:00 horas ¿Dónde compro la entradas? Las entradas ya están a la venta en la web oficial de la ROSS

Un proyecto dentro del ciclo Feeling ROSS

Feeling ROSS es el ciclo con el que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla amplía los límites del concierto sinfónico para dialogar con la cultura popular desde una mirada contemporánea. A diferencia del Gran Sinfónico, eje central de su programación clásica, y del ciclo Didácticos y Familiares, orientado a la vertiente educativa y social, esta propuesta destaca por su carácter abierto, visual y experiencial, concebido para atraer a nuevos públicos.

Con Reza Sevilla, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar la tradición desde el lenguaje sinfónico, conectando música, emoción y tradición. Integrado en el ciclo Feeling ROSS, el espectáculo se consolida como una propuesta que dialoga con la ciudad y su tiempo, anticipando la Cuaresma a través de una experiencia artística que va más allá de un simple concierto y refuerza el vínculo entre la orquesta y el público de su ciudad.