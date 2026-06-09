La UPO oferta 2328 plazas de nuevo ingreso en 40 grados y dobles grados para el próximo curso

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) oferta para el curso 2026/2027 un total de 2328 plazas para estudiantes de nuevo ingreso en 40 títulos de grados, distribuidos en 24 grados y 16 dobles grados, impartidos en sus seis Facultades y en la Escuela Politécnica Superior.

Oferta de plazas de nuevo ingreso en la UPO para el curso 2026/2027 / El Correo

Entre las principales novedades destaca la implantación del nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría, que contará con un total de 110 plazas, y el nuevo Doble Grado en Derecho y Finanzas, Contabilidad y Auditoría, con 66 plazas de nuevo ingreso. Ambas titulaciones han sido diseñadas para responder a la transformación que experimenta el mercado laboral, incorporando competencias relacionadas con la inteligencia artificial, el análisis de datos financieros, la automatización de procesos, la banca digital, la tecnología blockchain y la ciberseguridad.

La innovación académica también se refleja en el impulso a la formación dual, que integra formación universitaria y experiencia profesional remunerada. La Universidad Pablo de Olavide incorporará esta modalidad dual al Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y a los Grados en Ingeniería Informática en Sistemas de Información (60 plazas) y en Ciencia de Datos (60 plazas). Esta modalidad está dirigida a un número reducido de estudiantes seleccionados que permitirá desarrollar una experiencia intensiva en empresas e instituciones mediante un contrato de formación en alternancia remunerado durante el cuarto curso del grado.

Asimismo, la Universidad Pablo de Olavide actualiza el Grado en Análisis Económico (66 plazas) con las menciones de especialización en Inteligencia de Datos y en Economía y Sostenibilidad; el Grado en Biotecnología (60 plazas) ofrecerá tres nuevas menciones de especialización: Biotecnología Industrial, Biotecnología Biomédica y Biotecnología Medioambiental y Agroalimentaria; y, por su parte, el Grado en Nutrición Humana y Dietética (63 plazas) incorporará las menciones en Nutrición Deportiva, Nutrición Clínica y Promoción de la Salud e Industria y Empresas Alimentarias.

Más de 300 universidades cooperan en su red de movilidad internacional

Más de 30 paises están inscritos en la red de movilidad internacional de la Universidad Pablo de Olavide. / El Correo

En el ámbito de la movilidad internacional, la Universidad Pablo de Olavide ofrece la posibilidad de cursar dobles titulaciones internacionales con universidades europeas como el Grado en Derecho con la Universidad de Bayreuth (Alemania), el Grado en Biotecnología con la Université de Rennes (Francia), el Grado en Traducción e Interpretación con la Università degli Studi di Torino (Italia) o el Grado en Administración y Dirección de Empresas (incluido el grado en inglés y el Doble Grado con Derecho) con la Fachhochschule Dortmund – University of Applied Sciences anda Arts. A ello se suma una amplia red de movilidad internacional con acuerdos en más de 300 universidades de más de 30 países, que permiten al estudiantado completar parte de su formación académica en el extranjero.

Un entorno profesional desde el primer día

El campus de la Universidad Pablo de Olavide está reconocido como Healthy Campus por integrar docencia, investigación, cultura, deporte y vida universitaria. / Paulo Ramalho

La oferta de grados y dobles grados de la UPO se caracteriza además por una estrecha vinculación con el entorno profesional. La Universidad mantiene acuerdos de colaboración con más de un millar de empresas, instituciones y organizaciones. Del mismo modo, el estudiantado se beneficia de un entorno investigador de excelencia, integrado por centros de investigación y más de un centenar de grupos que desarrollan actividad científica en múltiples disciplinas.

Todo ello se desarrolla en un campus único, reconocido como Healthy Campus, que integra docencia, investigación, cultura, deporte y vida universitaria en un entorno saludable y sostenible. Sus amplios espacios verdes, instalaciones deportivas, servicios de apoyo al estudiantado y compromiso con la inclusión convierten a la Universidad Pablo de Olavide en un espacio idóneo para el aprendizaje, el desarrollo personal y la convivencia universitaria.

Centro Adscrito San Isidoro

La Universidad Pablo de Olavide cuenta con el Centro Adscrito San Isidoro que oferta 9 grados y dobles grados con 710 plazas de nuevo ingreso. Dentro de su oferta académica, el próximo curso incorpora el Grado en Publicidad y Comunicación para los Medios y el Grado en Marketing y Comunicación Digital.

Oferta educativa disponible en el Centro Adscrito San Isidoro para el próximo curso 2026/2027 / El Correo

Proceso de preinscripción

El proceso de preinscripción para la solicitud de plazas en las Universidades Públicas Andaluzas estará abierto del 11 al 22 de junio. Todo ello de forma telemática a través de la página del Distrito Único Andaluz.

Para más información, la UPO pone a disposición de los y las estudiantes iPuntOlavide, un portal de información donde encontrar orientación sobre estos procesos en la sección Antes del Grado. La primera lista de adjudicación de plazas se hará pública el 3 de julio.