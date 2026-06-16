El centro de alto rendimiento para opositores que llega a Sevilla para democratizar el acceso al empleo público

Estudiar una oposición ya no tiene que hipotecar tu vida. Esa es la premisa con la que thePower Education desembarca en Sevilla con su primer centro físico de oposiciones, un espacio concebido para cambiar la forma en la que miles de aspirantes se preparan para conseguir una plaza pública.

El grupo educativo español, nacido en 2017 con el objetivo de democratizar los MBA, inaugura en la capital andaluza una academia de 350 metros cuadrados ubicada en la avenida de Diego Martínez Barrio, número 4.

El nuevo centro reúne bajo un mismo techo dos escuelas especializadas: Supera Oposiciones , centrada en la preparación de plazas para la Administración Pública.

, centrada en la preparación de plazas para la Administración Pública. Patrio, el primer Centro de Alto Rendimiento para opositores a Policía Nacional, Guardia Civil, Tropa y Marinería, Suboficiales y Policía Local de Andalucía.

La elección de Sevilla no es casual. Andalucía vive un momento especialmente activo en materia de empleo público, con una alta presencia de funcionarios y una necesidad creciente de relevo generacional en la administración. En este contexto, la capital andaluza se convierte en un punto estratégico para acercar una metodología de preparación más flexible, personalizada y orientada a resultados.

Una nueva forma de entender la preparación de oposiciones

El nuevo centro de thePower Education en Sevilla rompe con la imagen tradicional de una academia y apuesta por un espacio diáfano y flexible. / El Correo

ThePower Education llega al ámbito de las oposiciones después de haber consolidado un modelo formativo basado en la accesibilidad, la eficiencia y la adaptación a la vida real de los alumnos. El origen de thePower parte precisamente de una reflexión sobre el sistema educativo tradicional. “Cuando montamos la compañía pensamos que había algo que no funcionaba del todo bien en el mundo de la educación. Los operadores privados nunca han estado especialmente finos y teníamos el runrún de que se podía hacer de otra manera”, explica Rafael Gozalo, CEO de la compañía.

Esa idea se tradujo en un modelo que buscaba poner al alumno en el centro, romper con inercias del sector y ofrecer formación de calidad sin exigir grandes renuncias económicas o personales. “Era un programa de negocio por 500 euros que podías hacer diez minutos al día. Podías conciliarlo con tu vida. Pusimos al cliente en el centro y nos daba igual cómo se hicieran las cosas hasta ahora”, recuerda.

Una academia pensada para quienes no pueden parar su vida

Rafael Gozalo, CEO de thePower Education da la bienvenida a autoridades y representantes instituciones en la inauguración en su nuevo centro en Sevilla. / El Correo

La propuesta de thePower parte de una realidad evidente: no todos los opositores tienen las mismas circunstancias. Hay jóvenes recién graduados con disponibilidad completa, profesionales que compaginan estudio y trabajo, madres y padres con cargas familiares, o personas que buscan una segunda oportunidad laboral en una etapa más madura. Para todos ellos, el gran obstáculo suele ser el mismo: el tiempo.

Jesús Polvorinos, director de Supera Oposiciones, lo resume con claridad: “Nosotros formamos sacando el jugo al contenido. Muchas veces los métodos tradicionales tienen que justificar las horas de clase; nosotros no. Nosotros lo exprimimos, sacamos lo mejor de manera más eficiente y le damos al alumno herramientas eficaces”.

La metodología del grupo busca precisamente responder a esa diversidad: Preparación más eficiente.

Contenidos optimizados.

Planificación individual.

Acompañamiento docente.

Democratizar también significa personalizar

La democratización de las oposiciones no se limita al precio. Para thePower Education, el verdadero cambio está en hacer que el proceso sea asumible para perfiles muy distintos, incluidos aquellos que hasta ahora podían sentir que opositar no era compatible con su realidad.

No hay que parar tu vida para opositar, porque si fuera así muchas personas tendrían que renunciar Jesús Polvorinos. — Director de Supera Oposiciones.

La personalización es, por tanto, una de las claves del modelo. Cada alumno parte de una situación diferente y necesita una estrategia adaptada a sus tiempos, fortalezas y dificultades. En ese acompañamiento entran en juego los equipos docentes, el departamento de producto, el seguimiento académico y el apoyo emocional, elementos cada vez más decisivos en un proceso que exige constancia durante meses o años.

Supera Oposiciones: preparación para la Administración Pública

Supera Oposiciones es una marca de thePower Education especializada en en la preparación de oposiciones de la Administración General del Estado, Unión Europea y Controlado Aéreo. / El Correo

Una de las dos grandes líneas del nuevo centro sevillano es Supera Oposiciones, la división de thePower Education especializada en la preparación de plazas públicas. Su oferta pone especial atención en la Administración General del Estado, la Unión Europea, Control Aéreo y, en el caso de Andalucía, en programas vinculados a la Junta, como el de Administrativos.

El objetivo es que el opositor no solo estudie más, sino que estudie mejor. Reducir la dispersión, ordenar prioridades, seleccionar los contenidos verdaderamente relevantes y mantener la motivación son algunas de las claves de un modelo que busca aumentar las opciones de éxito sin convertir la oposición en una renuncia absoluta.

Patrio: alto rendimiento para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Patrio, está especializada en oposiciones a Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Autonómicas y Locales, y Tropa y Marinería, con un enfoque 360º que integra planificación, temario, psicotécnicos, entrevistas y entrenamiento físico. / El Correo

La segunda línea formativa del centro es Patrio, una escuela diseñada para profesionalizar la preparación de aspirantes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas.Su enfoque se presenta como un modelo 360 que integra temario, psicotécnicos, entrevistas, planificación, entrenamiento físico y acompañamiento durante todo el proceso.

Policía Nacional.

Guardia Civil.

Policía Local de Andalucía.

Tropa y marinería.

Suboficiales del Ejército.

Uno de sus elementos diferenciales es el perfil de su equipo docente, integrado por profesionales vinculados a la élite de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esto permite trasladar al aula una preparación basada en experiencia real, exigencia práctica y conocimiento directo de lo que se pide en las pruebas.

Sevilla, punto estratégico para el primer centro físico de oposiciones

La apertura en Sevilla supone un paso importante para thePower Education, que hasta ahora había consolidado su presencia principalmente en el ámbito digital con una comunidad de más de 200.000 estudiantes y presencia en más de 60 países.

Estar cerca del alumno ayuda a dar valor, confianza y esa palmada en la espalda que todo el mundo necesita en un camino tan duro como es el de las oposiciones. Rafael Gozalo. — CEO de thePower Education.

Las instalaciones, con espacios modulares y aulas adaptadas a distintos formatos, están concebidas para combinar formación, trabajo individual y apoyo en todo el proceso. El objetivo es que la academia no sea solo un lugar donde recibir clase, sino un entorno de preparación integral.

Con su llegada a Sevilla, thePower Education abre una nueva etapa en la preparación de oposiciones en Andalucía. Un centro de alto rendimiento que aspira a convertirse en referencia para quienes buscan una plaza pública sin renunciar a su vida por el camino.