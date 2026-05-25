Paco Azorín presenta 'Aida' en Sevilla: “Kubrick nos enseñó que lo esencial de una experiencia no es explicarla, sino vivirla”

"Sentir la experiencia es lo realmente importante, y no la capacidad de verbalizarla o de analizarla", (Stanley Kubrick, 1968). Con esta idea como punto de partida, "Aida", una de las óperas emblemáticas de Giuseppe Verdi, llega al Teatro de la Maestranza convertida en un auténtico viaje visual y emocional.

La nueva producción del Teatro de la Maestranza, dirigida escénicamente por Paco Azorín, propone un viaje que trasciende el tiempo. Desde un futuro incierto y distópico, hasta el Antiguo Egipto, la obra invita al espectador a descubrir una historia de amor imposible marcada por la guerra, el poder, el sacrificio y el destino. "Amor y destrucción conviven en tensión constante: una historia de amor atravesada por la guerra… y una guerra que sofoca el amor", explica el director.

En la mirada de Paco Azorín, ese conflicto adquiere una dimensión contemporánea. Su propuesta escénica plantea la ópera como un viaje entre civilizaciones, tiempos y preguntas muchas veces sin respuesta. El espectador no solo asiste a la tragedia de Aida y Radamés: se adentra en un recorrido simbólico sobre aquello que define al ser humano y que, quizá, todavía puede salvarlo.

El amor en tiempos de guerra: mucho más que una ópera clásica

Estrenada en 1871, "Aida" es una de las grandes obras del repertorio operístico italiano. Su argumento traslada al espectador al Antiguo Egipto para contar la historia de Aida, princesa etíope esclavizada, y Radamés, capitán del ejército egipcio. Entre ellos nace un amor imposible, condenado por el enfrentamiento, las obligaciones políticas y la presión de un poder que no admite fisuras.

Pero "Aida" no es solo una historia de amor. Es también una reflexión sobre la violencia, la guerra y la fragilidad del ser humano cuando queda atrapado en conflictos que lo superan. Amor y destrucción conviven en una misma partitura, haciendo que la emoción íntima "sea también una poderosa reflexión sobre la guerra y la violencia entre pueblos", explica el director.

Paco Azorín y una 'Aida' para mirar desde el presente

Paco Azorín, director de escena, escenografía e iluminación de "Aida", la nueva producción del Teatro de la Maestranza. / David Ruano

En esta producción, Paco Azorín asume la dirección de escena, la escenografía y la iluminación, construyendo una lectura de "Aida" que dialoga con el imaginario cinematográfico y con las grandes inquietudes de nuestro tiempo. La referencia a Kubrick no aparece como un guiño estético, sino como una forma de entender el espectáculo: una experiencia que no necesita ser descifrada por completo para conmover a todo aquel que la mire.

Odiseo, el eterno viajero, guía al público desde un futuro situado en el año 3001 d.C. hasta el esplendor del Imperio Nuevo de Egipto. En ese tránsito, la obra plantea una pregunta que atraviesa toda la propuesta: qué queda de lo humano cuando la guerra, el fanatismo y el poder amenazan con destruirlo todo.

La respuesta aparece en el amor de Aida y Radamés: un amor extremo, vulnerable y luminoso, capaz de resistir incluso ante la condena final. “Desde las primeras civilizaciones ya se tenía clara la dimensión trágica del destino humano”, considera Azorín. Esa emoción, tan antigua como reconocible, es la que convierte a "Aida" en una obra capaz de conmover tanto a los amantes habituales de la ópera como a quienes se acercan a ella por primera vez.

Un despliegue internacional en el corazón de Sevilla

'AIDA', de Giuseppe Verdi llegará al Teatro de la Maestranza a partir del 20 de junio. / El Correo

El Teatro de la Maestranza acoge esta nueva producción de "Aida" en coproducción con ABAO Bilbao Ópera, el Auditorio de Tenerife, el Teatro Municipal de Santiago de Chile y el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa, con la participación del Festival Perelada, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Coro Teatro de la Maestranza, bajo la dirección de Íñigo Sampil. Además, la dirección musical estará a cargo de Daniele Callegari, excepto en las funciones de los días 24 y 27 de junio, que contará con Dominic Limburg.

Sobre el escenario... Manuel Fuentes, Ketevan Kemoklidze, María Luján, Marigona Qerkezi, Chunxi Hu, Alejandro Roy, Joan Laínez, Insung Sim, Inho Jeong, Ernesto Petti, Fabián Veloz, Néstor Galván y Patricia Calvache dan vida a "Aida".

Con este equipo artístico, la producción refuerza la dimensión musical, teatral y visual de una obra que exige intensidad dramática, potencia vocal y una puesta en escena capaz de sostener la grandeza de Verdi sin renunciar a esa mirada contemporánea.

Fechas y horarios de 'Aida' en Sevilla

La cita se presenta como una oportunidad para descubrir (o redescubrir) una de las óperas más célebres de Verdi desde una perspectiva moderna, cinematográfica y emocional. Una propuesta pensada para dejarse llevar por la música, por la fuerza de sus personajes y por una de esas historias que siguen hablando de amor, guerra, poder y esperanza.

Porque, como sugiere la mirada de Paco Azorín a partir de Kubrick, "hay experiencias cuyo verdadero sentido no está en explicarlas, sino en vivirlas". Y "Aida", en Sevilla invita precisamente a eso: a viajar, sentir y descubrir las cosas por primera vez.