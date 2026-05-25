Paco Azorín presenta 'Aida' en Sevilla: “Kubrick nos enseñó que lo esencial de una experiencia no es explicarla, sino vivirla”
El Teatro de la Maestranza acoge una nueva producción de la ópera de Verdi, una propuesta visual y emocionante que convierte el viaje al Antiguo Egipto en una experiencia sobre el amor, la guerra y aquello que todavía puede salvar al ser humano
"Sentir la experiencia es lo realmente importante, y no la capacidad de verbalizarla o de analizarla", (Stanley Kubrick, 1968). Con esta idea como punto de partida, "Aida", una de las óperas emblemáticas de Giuseppe Verdi, llega al Teatro de la Maestranza convertida en un auténtico viaje visual y emocional.
La nueva producción del Teatro de la Maestranza, dirigida escénicamente por Paco Azorín, propone un viaje que trasciende el tiempo. Desde un futuro incierto y distópico, hasta el Antiguo Egipto, la obra invita al espectador a descubrir una historia de amor imposible marcada por la guerra, el poder, el sacrificio y el destino. "Amor y destrucción conviven en tensión constante: una historia de amor atravesada por la guerra… y una guerra que sofoca el amor", explica el director.
En la mirada de Paco Azorín, ese conflicto adquiere una dimensión contemporánea. Su propuesta escénica plantea la ópera como un viaje entre civilizaciones, tiempos y preguntas muchas veces sin respuesta. El espectador no solo asiste a la tragedia de Aida y Radamés: se adentra en un recorrido simbólico sobre aquello que define al ser humano y que, quizá, todavía puede salvarlo.
El amor en tiempos de guerra: mucho más que una ópera clásica
Estrenada en 1871, "Aida" es una de las grandes obras del repertorio operístico italiano. Su argumento traslada al espectador al Antiguo Egipto para contar la historia de Aida, princesa etíope esclavizada, y Radamés, capitán del ejército egipcio. Entre ellos nace un amor imposible, condenado por el enfrentamiento, las obligaciones políticas y la presión de un poder que no admite fisuras.
Pero "Aida" no es solo una historia de amor. Es también una reflexión sobre la violencia, la guerra y la fragilidad del ser humano cuando queda atrapado en conflictos que lo superan. Amor y destrucción conviven en una misma partitura, haciendo que la emoción íntima "sea también una poderosa reflexión sobre la guerra y la violencia entre pueblos", explica el director.
Paco Azorín y una 'Aida' para mirar desde el presente
En esta producción, Paco Azorín asume la dirección de escena, la escenografía y la iluminación, construyendo una lectura de "Aida" que dialoga con el imaginario cinematográfico y con las grandes inquietudes de nuestro tiempo. La referencia a Kubrick no aparece como un guiño estético, sino como una forma de entender el espectáculo: una experiencia que no necesita ser descifrada por completo para conmover a todo aquel que la mire.
Odiseo, el eterno viajero, guía al público desde un futuro situado en el año 3001 d.C. hasta el esplendor del Imperio Nuevo de Egipto. En ese tránsito, la obra plantea una pregunta que atraviesa toda la propuesta: qué queda de lo humano cuando la guerra, el fanatismo y el poder amenazan con destruirlo todo.
La respuesta aparece en el amor de Aida y Radamés: un amor extremo, vulnerable y luminoso, capaz de resistir incluso ante la condena final. “Desde las primeras civilizaciones ya se tenía clara la dimensión trágica del destino humano”, considera Azorín. Esa emoción, tan antigua como reconocible, es la que convierte a "Aida" en una obra capaz de conmover tanto a los amantes habituales de la ópera como a quienes se acercan a ella por primera vez.
Un despliegue internacional en el corazón de Sevilla
El Teatro de la Maestranza acoge esta nueva producción de "Aida" en coproducción con ABAO Bilbao Ópera, el Auditorio de Tenerife, el Teatro Municipal de Santiago de Chile y el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa, con la participación del Festival Perelada, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Coro Teatro de la Maestranza, bajo la dirección de Íñigo Sampil. Además, la dirección musical estará a cargo de Daniele Callegari, excepto en las funciones de los días 24 y 27 de junio, que contará con Dominic Limburg.
Sobre el escenario...
Manuel Fuentes, Ketevan Kemoklidze, María Luján, Marigona Qerkezi, Chunxi Hu, Alejandro Roy, Joan Laínez, Insung Sim, Inho Jeong, Ernesto Petti, Fabián Veloz, Néstor Galván y Patricia Calvache dan vida a "Aida".
Con este equipo artístico, la producción refuerza la dimensión musical, teatral y visual de una obra que exige intensidad dramática, potencia vocal y una puesta en escena capaz de sostener la grandeza de Verdi sin renunciar a esa mirada contemporánea.
Fechas y horarios de 'Aida' en Sevilla
La cita se presenta como una oportunidad para descubrir (o redescubrir) una de las óperas más célebres de Verdi desde una perspectiva moderna, cinematográfica y emocional. Una propuesta pensada para dejarse llevar por la música, por la fuerza de sus personajes y por una de esas historias que siguen hablando de amor, guerra, poder y esperanza.
Apunta...
- ¿Dónde?: Teatro de la Maestranza.
- ¿Cuándo?: 20, 23, 24, 26 y 27 de junio a las 20:00 horas, y el 28 de junio a las 19:00 horas.
- ¿Dónde compro las entradas?: Accede a la compra de entradas en la web oficial del teatro pinchando en este enlace.
Porque, como sugiere la mirada de Paco Azorín a partir de Kubrick, "hay experiencias cuyo verdadero sentido no está en explicarlas, sino en vivirlas". Y "Aida", en Sevilla invita precisamente a eso: a viajar, sentir y descubrir las cosas por primera vez.
- Sevilla contará en 2028 con su primer gran parque comercial dentro del anillo de la SE-30: Andalucía Plaza ocupará 17.000 metros junto a las cocheras de Tussam
- Esther, madre de Gonzalo, el bebé que falleció en su traslado entre dos hospitales privados en Sevilla: 'Lo vieron tres médicos y no hicieron nada
- El Ayuntamiento de Sevilla retoma el plan de cobrar una tasa de basura de hasta 120 euros a los hogares a partir de junio
- El Ayuntamiento Sevilla pagará un chequé bebé de 600 euros a cada familia que haya tenido o adoptado un niño sin límite de renta
- Sevilla aprueba el mapa oficial de la ampliación de la Feria para 2028: 27 casetas tendrán que ser reubicadas junto a la calle del Infierno
- Zapatero elige a uno de los mejores abogados de España para su defensa: un procesalista sevillano que estuvo en los ERE
- El médico que recibió a Gonzalo, el bebé de 2 años muerto en su traslado entre dos hospitales privados en Sevilla: 'Esto se podía evitar
- La Muralla de la Macarena, el Postigo del Aceite o la Cruz del Campo: el Ayuntamiento de Sevilla invierte 280.000 euros en retirar grafitis y restaurar su patrimonio