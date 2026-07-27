Verdi inaugura la temporada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla: cuatro voces internacionales sobre el escenario del Maestranza

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) está de moda. Tras llenar prácticamente todos los conciertos de su pasada temporada, estrenan una nueva propuesta plagada de 'contrastes'. La ROSS apuesta por la diversidad como seña de identidad para su nueva programación. Un viaje que une a los clásicos de siempre - Vivaldi, Beethoven o Mahler- con voces contemporáneas y piezas del S. XX para que cualquiera encuentre su hueco con la ROSS.

Un año de 'contrastes'

La idea es clara, ofrecer una programación lo suficientemente plural para que cualquiera encuentre su asiento. "Una invitación a explorar los contrastes sonoros, emocionales y estilísticos de la música, con un amplio abanico de estilos, épocas y lenguajes musicales, reafirmando el compromiso de la ROSS con la excelencia artística y la innovación", explica Lucas Macias, director titular de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Algunos de los grandes hitos de la temporada 2026/2027: 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, con dos conciertos con Javier Perianes y Lucas Macías.

200 aniversario de la muerte de Ludwig van Beethoven, de quien la ROSS interpretará todas sus sinfonías.

La Messa da Requiem de Giuseppe Verdi.

El Mesías de Haendel,

La vuelta a Sevilla, de artistas de máximo nivel internacional, descubre sus nombres en la web de la ROSS: https://rossevilla.es/

Verdi regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla

El bajo, Marko Mimica, será una de las voces internacionales que darán vida a Réquiem de Verdi en el Teatro de la Maestranza. / El Correo

La ROSS arrancará por todo lo alto tras el verano con una de las obras más representativas del repertorio sinfónico universal, la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi. El concierto, que inaugurará el Ciclo Sinfónico 2026/2027, tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre a las 20.00 horas en el Teatro de la Maestranza.

La representación estará dirigida por el director titular de la Orquesta, el maestro Lucas Macías y junto al Coro del Teatro de la Maestranza.Además, la obra reunirá en el escenario a algunas de las voces internacionales más importantes del panorama sinfónico internacional; la soprano Masabane Cecilia Rangwanasha, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor Enea Scala y el bajo Marko Mimica. Todas ellas, figuras de reconocido prestigio presentes en los principales escenarios y formaciones del circuito internacional.

Orquesta, coro y cuatro solistas para una apertura de temporada de gran formato

El Réquiem de Verdi inaugurará la nueva temporada de la ROSS los días 17 y 18 de septiembre. / El Correo

La elección de esta obra para abrir la temporada no es casual. Su intensidad y su dimensión convierten el concierto en toda una declaración de intenciones: orquesta, coro y solistas se reúnen sobre el escenario para anunciar, de manera rotunda el regreso de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla sobre el Maestranza.

La Misa de Réquiem sitúa desde el comienzo el foco en el gran repertorio sinfónico-coral, uno de los ejes de la programación de la ROSS. La participación conjunta de todas las formaciones refuerza el carácter extraordinario de la apertura de curso y confiere al inicio de la temporada una especial relevancia artística.

Por qué el Réquiem de Verdi ocupa un lugar central en el repertorio universal

Compuesta en 1874 en memoria del escritor Alessandro Manzoni, la Misa de Réquiem ocupa un lugar central tanto en el catálogo de Giuseppe Verdi como en el repertorio concertístico universal. La partitura desarrolla el texto litúrgico de la misa de difuntos mediante una estructura monumental en la que el lenguaje dramático y operístico del compositor se integra con una escritura sinfónica y coral de gran alcance.

A lo largo de sus distintas secciones, la obra alterna momentos de enorme fuerza, como el célebre Dies irae, con pasajes más íntimos y contenidos, marcados por el recogimiento de las voces y la orquesta. Ese equilibrio entre dramatismo, solemnidad y emoción hace del Réquiem una de las grandes partituras de la historia de la música y una elección especialmente contundente para inaugurar la temporada.