Loyola apuesta por una Escuela de Ingeniería innovadora y conectada con la empresa

Desde su nacimiento en 2013, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Loyola ha tenido un objetivo claro: preparar a los estudiantes con los medios y métodos más innovadores, sin perder de vista la adquisición rigurosa de los conceptos fundamentales de la ingeniería. En tan solo una década, los másteres de la Escuela han experimentado un crecimiento exponencial, consolidándose como un referente en la formación de profesionales altamente cualificados y alineados con las necesidades del mercado.

Nuestra misión es ofrecer una formación de excelencia, que combine el conocimiento técnico con la innovación y la conexión directa con el mundo profesional. Queremos que nuestros egresados sean no solo técnicos, sino líderes capaces de afrontar los retos del futuro. Pablo Millán — Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Loyola.

Una oferta académica con alta demanda de empleo

La aulas de Loyola están preparadas con medios y materiales tecnologícos de primer nivel, para darle al alumno el conocimiento técnico que hoy demanda el mercado laboral. / Cedida

La Escuela de Ingeniería de la Universidad Loyola ofrece actualmente 6 másteres y dobles másteres. Desde la puesta en marcha de los primeros programas, la Escuela ha diseñado una oferta académica adaptada a las demandas de la industria, con especial énfasis en sectores estratégicos como la energía o la inteligencia artificial.

En la Universidad Loyola, el Máster Universitario en Ingeniería Industrial tiene una larga trayectoria y, en combinación con el MBA permite a los ingenieros industriales conocer y dominar los procesos y los fundamentos tecnológicos de la Industria 4.0, y convertirse en un profesional con capacidad de liderazgo, dirección y de emprendimiento tecnológico.

Nuestro alumnado es contratado en empresas de primer nivel como Ayesa, Persán, Endesa o Heineken. Para Carolina Rivero, sales executive en Isotrol y alumni, Loyola supuso un crecimiento personal enorme en su carrera:

Lo que más destaco del máster es la calidad humana, tanto de los compañeros como de los profesores, y la proyección que tiene hacia las empresas.

El Máster Universitario en Inteligencia Artificial tiene enfoque práctico y conectado con los retos reales de las organizaciones. El programa permite adquirir las competencias necesarias para diseñar, desarrollar y aplicar soluciones de inteligencia artificial capaces de mejorar procesos, anticipar decisiones y generar nuevas oportunidades de negocio.

Por su parte, el Máster Universitario en Energías y Tecnologías del Hidrógeno sitúa al alumnado en el centro de la transición energética y la descarbonización de la industria. El programa forma especialistas preparados para afrontar los desafíos tecnológicos, empresariales y medioambientales de un sector en pleno crecimiento, combinando conocimiento avanzado, investigación aplicada y conexión con el ecosistema energético.

La calidad humana de profesores y compañeros, así como la proyección hacía el mercado laboral convierten a Loyola en una comunidad educativa para profesionales comprometidos con su futuro. / Cedida.

Nuestra alumni, Esther Muñoz, encontró en el hidrógeno el punto de unión perfecto entre dos intereses que siempre habían marcado su trayectoria: la ingeniería y el impacto ambiental positivo. Ingeniera en Clan Tecnológica, no había terminado el máster cuando ya estaba trabajando en el negocio del hidrógeno.

No solamente te dan teoría, sino que te dan una visión muy cercana de la realidad empresarial. La mayoría de los profesores son profesionales en activo.

Los másteres tienen un enfoque aún más práctico y experiencial. "Nuestros programas están diseñados para responder a las necesidades actuales del mercado. Apostamos por áreas estratégicas como el hidrógeno, la inteligencia artificial y la digitalización de procesos. Además, nuestros estudiantes trabajan con casos reales, y con un claustro que combina académicos e investigadores con profesionales de primer nivel en cada sector.", detalla Pablo Millán.

Uno de los pilares fundamentales de la oferta académica en Ingeniería es su estrecha relación con el sector profesional.

La conexión con la industria es clave para nosotros. Desde el primer momento, buscamos que nuestros estudiantes trabajen en entornos reales, con desafíos concretos y en contacto con las empresas que están liderando la transformación tecnológica.

Gracias a acuerdos con compañías nacionales e internacionales, los estudiantes tienen acceso a prácticas profesionales, proyectos colaborativos y oportunidades de empleo en sectores en expansión. De hecho, el Ranking CYD 2025 otorga el liderato a la Universidad Loyola en tasa de afiliación (78,85% de los egresados) y la base de cotización media anual (30.525,24€).

Además, Loyola apuesta por la internacionalización y la innovación educativa. Por un lado, pertenecer a una de las mayores redes universitarias del mundo en el sector, la International Association of Jesuit Engineering School, permite a los estudiantes realizar estancias en el extranjero en centros de referencia en Europa y América, mejorando su competitividad en un mercado laboral globalizado. Por otro, la Escuela de cuenta con un claustro internacional, integrado por profesores e investigadores procedentes de más de 15 países, lo que enriquece la docencia y la investigación con una visión global e interdisciplinar.

Pruebas de admisión

Los interesados en cursar un postgrado en la Universidad Loyola deberán cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente y por la institución jesuita y superar una prueba de admisión. Todas las pruebas se realizan de forma online y, las dos últimas se celebrarán 10 de septiembre y 24 de septiembre. Más información en uloyola.es/masteres