La Universidad Pablo de Olavide celebra Re-conecta 2025: el encuentro que refuerza los lazos con su comunidad Alumni

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha celebrado Re-conecta 2025, el gran encuentro anual de su comunidad Alumni, concebido como un espacio de intercambio, reconocimiento y construcción de redes entre generaciones de egresados. El evento, financiado con la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas y Naturanda Turismo Ambiental, ha puesto en valor el vínculo permanente entre la universidad y quienes han formado parte de ella, además de presentar nuevos recursos, clubs y oportunidades para fortalecer la empleabilidad y la conexión profesional.

Re-conecta 2025 consolida el proyecto Alumni como una realidad estructural de la UPO

Francisco Oliva Blázquez, rector de la Universidad Pablo de Olavide durante su discurso de apertura / El Correo

Durante la apertura, el rector Francisco Oliva Blázquez subrayó que Olavide Alumni “ha dejado de ser un proyecto para convertirse en una realidad plenamente consolidada”, destacando su papel como ese “hilo invisible que acompaña lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos”.

Oliva recordó que la universidad es una institución “invisible” en el mejor sentido: capaz de generar vínculos duraderos, redes de confianza y relaciones que acompañan a lo largo de toda la trayectoria vital y profesional.

La sesión inicial contó con las palabras de Amapola Povedano Díaz, directora general de Empleabilidad y Emprendimiento y presidenta del Comité de Dirección del "Programa Olavide Alumni", quien dio la bienvenida subrayando que los egresados son “los protagonistas y la razón de ser del programa”.

Amapola Povedano, directora general de Empleabilidad y Emprendimiento y presidenta del Comité de Dirección del Programa Olavide Alumni, durante su discurso de bienvenida. / El Correo

Povedano presentó la memoria anual de Alumni, marcada por el aumento de socios hasta alcanzar los 1.562 inscritos, la consolidación de su equipo de dirección y la implantación del mapa de embajadores UPO, una red internacional con más de 80 representantes en 14 países.

Galardones Olavide Alumni de Honor

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la entrega de los primeros reconocimientos "Alumni de Honor", creados para poner en valor la excelencia profesional, el compromiso social y la contribución a la proyección de la Universidad Pablo de Olavide.

Los premiados de esta edición fueron: Fernando Hipólito Pareja Blanco , en la categoría "Trayectoria académica y profesional".

, en la categoría "Trayectoria académica y profesional". Silvio Contreras Ruesga , en la categoría "Emprendimiento".

, en la categoría "Emprendimiento". Dolores Romero Agout , en la categoría "Compromiso social".

, en la categoría "Compromiso social". Marina Pérez Cerezuela, en la categoría "Embajadora Alumni UPO".

Estos galardones nacen con vocación de continuidad y se convertirán en un sello distintivo del reconocimiento al talento formado en la UPO.

Un nuevo impulso al ecosistema emprendedor

Re-conecta 2025 fue también el escenario de presentación del nuevo "Club de Emprendimiento Alumni", presidido por el empresario y egresado Antonio Fagundo. La iniciativa refuerza el compromiso de la universidad con el apoyo a la creación de proyectos innovadores y se suma al club creado en 2024 dedicado a los ingenieros e ingenieras de la UPO.

Este espacio nace con el objetivo de conectar perfiles emprendedores, compartir experiencias reales y construir una comunidad que facilite el acceso a oportunidades, mentorización y recursos profesionales.

Cuatro voces, múltiples caminos

Fotografía de los participantes de la ‘Mesa de Talento Olavide Alumni’ celebrada durante el acto de Re-conecta 2025 / El Correo

El programa incluyó la Mesa de Talento Olavide Alumni, moderada por Cristina Moreno, gestora del programa. En la que participaron Fernando Hipólito, profesor titular y vicedecano de Prácticas Profesionales y Emprendimiento, además de Alumni de Honor, Rocío Gala, CEO de RGNutrición, Carlos Dorado, experto en gestión patrimonial UHNW en Caixabank Global Wealth y Pilar Oliveros, chief happiness officer en espacio_RES.

La conversación puso de relieve la diversidad de salidas profesionales de los egresados de la UPO, la importancia de la formación continua y el valor añadido de mantener una relación activa con la universidad tras finalizar los estudios.

El apoyo institucional, clave en la expansión del programa

Carmen Gil, teniente alcalde y delegada de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas durante su intervención / El Correo

El acto contó también con la intervención de las entidades colaboradoras del programa. Carmen Gil, teniente alcalde y delegada de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, y Carlos Pérez, CEO de Naturanda Turismo Ambiental, destacaron su compromiso con iniciativas que visibilizan el talento universitario y sirven de referencia para las nuevas generaciones.

Carlos Pérez, CEO de Naturanda Turismo Ambiental, durante su discurso en la gala / El Correo

Olavide Alumni: una comunidad en crecimiento que ofrece ventajas reales

Con dos años de recorrido, el programa se ha consolidado como una plataforma para mantener vivo el vínculo con la UPO. Pueden inscribirse quienes hayan cursado titulaciones oficiales o propias de más de 30 ECTS, o quienes hayan superado 180 créditos de cualquier grados a través de la web https://alumni.upo.es/

Entre las ventajas para los miembros destacan: Acceso a una bolsa de empleo activa a través de la plataforma Ícaro.

a través de la plataforma Ícaro. Participación en los distintos clubs Alumni .

. Préstamo bibliotecario gratuito .

. Acceso al coworking CADE-UPO .

. Descuento en el Servicio de Idiomas UPO .

. Acceso a la plataforma de descuentos CBLoyalty.

Networking para conectar generaciones

Patio de butacas de Re-conecta 2025 en la Universidad Pablo de Olavide / El Correo

La jornada concluyó con un espacio de networking, organizado por el Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación UPO, donde los asistentes pudieron crear conexiones, reencontrarse y activar nuevas colaboraciones. Un cierre ideal para un evento concebido precisamente para eso: reconectar.