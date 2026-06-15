Fisioterapia avanzada y Abogacía: los másteres oficiales de CEADE San Isidoro para especializarse en Sevilla

En un mercado laboral cada vez más competitivo, las famosas soft skills están de moda. Se habla de liderazgo, adaptación, comunicación, pensamiento crítico y capacidad para trabajar en equipo. Y tiene sentido: las empresas ya no buscan únicamente un título, sino personas inquietas, curiosas y capaces de aportar criterio.

Pero la actitud, por sí sola, no basta. Para que esas habilidades tengan verdadero recorrido necesitan apoyarse en una formación sólida, especializada y conectada con la realidad profesional. Ahí es donde el postgrado adquiere su valor: no como una etapa más, sino como el espacio en el que el talento gana dirección, método y capacidad de decisión. Porque la actitud abre puertas, pero la especialización permite mantenerlas abiertas.

Con esa mirada trabaja el Centro Universitario CEADE San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Su oferta de postgrado responde a una necesidad cada vez más evidente: preparar a profesionales capaces de desenvolverse en sectores donde la especialización ya no es un valor añadido, sino una condición necesaria para avanzar.

El Centro Universitario San Isidoro es actualmente el único centro privado de Andalucía que cuenta con la certificación Audit de la ANECA en todas sus enseñanzas.

La especialización, clave frente a la brecha salarial de 2026

Instalaciones del máster en Fisioterapia con "Anatomage", una avanzada mesa de disección virtual en 3D que permite explorar el cuerpo humano a tamaño real y con calidad fotográfica. / El Correo

La universidad sigue siendo la base, ese punto de partida necesario, pero el postgrado es ese elemento diferencial que puede hacer que un perfil destaque frente a otro.

Los datos también apuntan en esa dirección. Según el informe de indicadores de educación de la OCDE actualizado en septiembre de 2025, los profesionales con un máster pueden llegar a percibir un salario hasta un 76% superior al de quienes no cuentan con estudios superiores, una diferencia que supera ampliamente la ventaja salarial media asociada a los estudios de grado, situada en torno al 40%.

Máster en Fisioterapia Manual: ciencia y técnica avanzada

30 créditos dedicados a la Investigación en Fisioterapia y a las Prácticas Clínicas en centros de reconocido prestigio. / El Correo

La Fisioterapia ha cambiado. Hoy, el profesional no solo aplica tratamientos sino que evalúa, interpreta imágenes, toma decisiones clínicas y trabaja con técnicas cada vez más precisas para responder a pacientes con necesidades complejas.

Ese es el punto de partida del Máster Universitario en Fisioterapia Manual e Invasiva en Disfunciones Neuromusculoesqueléticas. Una formación oficial que acerca al fisioterapeuta a la práctica más avanzada adaptada al día a día del mercado laboral.

¿Qué vas a aprender en este máster? Terapia manual.

Técnicas instrumentales.

Punción seca.

Neuromodulación percutánea.

Seguimiento ecográfico.

El objetivo no es únicamente ampliar conocimientos, sino ganar seguridad y criterio profesional. A través de una metodología eminentemente práctica y basada en la evidencia científica, el programa prepara a quienes buscan crecer en el ámbito clínico, participar en equipos interdisciplinares o abrir una vía hacia la investigación en Fisioterapia.

Máster en Abogacía y procura: formación práctica para el ejercicio legal

El Máster en Abogacía y Procura del Centro Universitario San Isidoro y la Universidad Pablo de Olavide brinda al estudiante una formación oficial de 90 ECTS.. / El Correo

Entre estudiar Derecho y ejercerlo hay un largo camino en el que la teoría debe convertirse en criterio, la norma en estrategia y el conocimiento jurídico en capacidad para actuar ante clientes, procedimientos y tribunales.

Ahí se sitúa el Máster Universitario en Abogacía y Procura, una formación oficial y habilitante que prepara al jurista para dar ese paso con seguridad. El programa apuesta por un enfoque práctico y profesional, apoyado en un equipo docente que combina académicos doctores y profesionales en activo.

El máster garantiza, además, el acceso a los exámenes del Estado de Abogado y Procurador, y habilita para el acceso al doctorado.

El objetivo es que el egresado no solo conozca el marco legal, sino que sepa desenvolverse en el ejercicio real de la profesión, con competencias técnicas, deontológicas y éticas. Una formación que, además, permite acceder a los exámenes de Estado de Abogado y Procurador y abre también la vía hacia el doctorado.

Proceso de admisión: cómo acceder al Distrito Único Andaluz

La incorporación a estos programas de postgrado sigue el calendario oficial de la educación superior en Andalucía. Al tratarse de títulos oficiales, la gestión de plazas se realiza de forma centralizada a través del Distrito Único Andaluz (DUA).

Consulta las fechas más relevantes en el proceso de admisión: https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=masteres&d=mo_calendario.php

Esta estructura de acceso oficial se complementa con una garantía de calidad singular en el sistema universitario regional El Centro Universitario San Isidoro es actualmente el único centro privado de Andalucía que cuenta con la certificación Audit de la ANECA en todas sus enseñanzas.: Este sello no es solo un reconocimiento administrativo, sino el aval de que cada programa se actualiza anualmente para responder con precisión a las demandas reales del mercado laboral y social de 2026.