Esta Navidad, Lagoh se consolida como destino familiar en Sevilla y amplía su ocio con la llegada de un nuevo operador, Ilusiona

La Navidad ya ha inundado Sevilla. Los tradicionales mercados navideños vuelven a ocupar plazas y avenidas con gastronomía y artesanía; los belenes —clásicos y contemporáneos— llenan de vida iglesias, instituciones y espacios culturales y los espectáculos navideños, desde coros hasta proyecciones y pasacalles, envuelven cada rincón de la ciudad. Así, la capital andaluza despliega estos días una de las ofertas navideñas más variadas del sur de España, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan combinar tradición, ocio y compras.

En este escenario, uno de los espacios que ha preparado una propuesta más completa y única es Lagoh, el gran centro comercial y de ocio de Sevilla, que ha activado su campaña bajo el lema “Vive un viaje inesperado”.

Calendario de actividades de "Vive un viaje inesperado" / El Correo

Una Navidad que va más allá de las compras

Lagoh ha diseñado una campaña que busca diferenciarse de la oferta habitual de los centros comerciales en estas fechas. Más que un lugar donde realizar compras navideñas, el complejo propone un escenario inmersivo, con decoración cuidada al detalle, actividades temáticas para los más pequeños y un estreno muy esperado que llega para consolidarlo como referente de ocio familiar en Andalucía.

La campaña de navidad empezó oficialmente el pasado 18 de diciembre y terminará el 4 de enero con la llegada de las rebajas de invierno / El Correo

La campaña navideña ofrece un espacio transformado, luminoso, envolvente y pensado para despertar la sorpresa en cada visita. Allí, las familias pueden disfrutar de momentos muy especiales:

, que estará presente en los días previos a Nochebuena para recibir a los niños y escuchar sus deseos. El Paje Real, que tomará el relevo para recoger las cartas destinadas a Sus Majestades los Reyes Magos.

Además, este año Lagoh abre todos los domingos hasta el próximo 11 de enero, facilitando que quienes buscan regalos, ocio o actividades familiares puedan planificar su visita sin limitaciones de horario durante el período navideño.

La gran inauguración que transforma la experiencia navideña en Lagoh

Ilusiona Space cuenta con una Family Zone, donde los adultos pueden relajarse con servicio de cafetería mientras los niños juegan. / El Correo

La gran novedad de esta Navidad es la apertura de "Ilusiona Space", un proyecto que se ha convertido ya en uno de los espacios de ocio más esperados en Andalucía. Concebido como un entorno donde se combinan juego y tecnología, este nuevo equipamiento nace para convertirse en un imán para familias y visitantes.

Entre sus principales atractivos destaca un parque infantil de tres alturas, con más de treinta actividades que incluyen toboganes, piscinas de bolas, zonas interactivas, rocódromo y una pista americana. Todo ello en un espacio seguro, modular y adaptado a diferentes edades, pensado para fomentar el desarrollo psicomotor, la creatividad y la diversión de los más pequeños.

Ilusiona Space incorpora además: Family Zone , donde los adultos pueden relajarse con servicio de cafetería mientras los niños juegan.

, donde los adultos pueden relajarse con servicio de cafetería mientras los niños juegan. Salas tematizadas para cumpleaños y celebraciones , ideales para organizar fiestas durante las vacaciones escolares.

, ideales para organizar fiestas durante las vacaciones escolares. Zona Arcade , con simuladores, videojuegos, máquinas recreativas, experiencias de realidad virtual y puestos gaming de última generación.

, con simuladores, videojuegos, máquinas recreativas, experiencias de realidad virtual y puestos gaming de última generación. Star Store, una tienda con productos exclusivos y merchandising oficial.

Su llegada a Lagoh supone un salto cualitativo en la oferta de ocio del centro, ampliando la experiencia más allá de la tradicional visita de compras y convirtiendo el complejo en un verdadero espacio multiaventura.

Una oferta comercial completa para tus compras navideñas

El Centro Comercial Lagoh reúne una amplia oferta de moda, deporte, tecnología y complementos para tus compras navideñas en un solo espacio. / El Correo

La propuesta de Lagoh destaca por su capacidad para reunir en un solo espacio todos los planes propios de la Navidad. El centro permite realizar compras en una amplia selección de tiendas y firmas, disfrutar de una restauración variada ideal para comidas familiares o meriendas después de las actividades y acceder a un ocio continuo que combina tanto la programación navideña como las experiencias del nuevo "Ilusiona Space".

Gracias a esta combinación, Lagoh se convierte en una alternativa idónea para quienes desean simplificar desplazamientos y vivir la Navidad de manera cómoda, completa y adaptada a las necesidades de cada miembro de la familia.

Descubre hasta donde te puede llevar la magia

Con su campaña navideña, la llegada de "Ilusiona Space" y la ampliación de horarios, Lagoh se reafirma como uno de los grandes destinos de ocio de Andalucía durante estas fiestas. Su propuesta fusiona tradición, entretenimiento y nuevas experiencias para ofrecer una Navidad que se vive más allá de lo visual: se recorre, se comparte y se recuerda.

En una ciudad donde la Navidad se despliega en mercadillos, belenes, árboles y espectáculos, Lagoh aporta un valor añadido que lo hace único: un lugar donde cada visita puede convertirse en un viaje inesperado lleno de magia, emoción y diversión.