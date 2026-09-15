Cinco formas de afrontar la vuelta a la rutina y disfrutar también de septiembre en Sevilla: deporte, ocio, música en directo y bienestar

Septiembre ataca de nuevo. Con el modo vacaciones todavía activado, la piel te pasa factura por cada rayo de sol de más, y el cuerpo pide fiesta mientras el despertador exige cordura a la mañana siguiente. Porque nadie dijo que empezar el nuevo curso iba a ser fácil, pero tampoco debe convertirse en una odisea.

Deporte para recuperar la rutina: Cuesta Sport Fitness Center Sevilla

Tu hogar fitness en el centro de Sevilla. / El Correo

¿El secreto para reconectar con la rutina después del verano? Encontrar una actividad que enganche de verdad, no una para aguantar a base de fuerza de voluntad.

Con más de 20 años de historia, Cuesta Sport Fitness Center Sevilla tiene tantas clases dirigidas que poner excusas resultará complicado. Entre ellas encontrarás: pilates, yoga, yoguilates, bodyPump, GAP, cross training, boxeo, fit boxing o spinning impartidas por los mejores profesionales.

¿Qué lo tuyo es entrenar a tu ritmo? Tranquilo, sus instalaciones con más de 1.100 m² cuentan con una completa zona de musculación y cardio, y con monitores que están ahí para ayudarte en todo lo que necesites y que cada entrenamiento tenga sentido.

Promoción exclusiva online: 25 € el primer mes + REGALO de 1 mes gratis de Boxeo o Cross Training Actividades dirigidas.

Sin permanencia.

25€ de matrícula.

Lo difícil no es apuntarse a un gimnasio, sino quedarse. Y ahí es donde Cuesta Sport juega con ventaja: el ambiente engancha, y lo que empieza siendo una obligación acaba siendo el único plan del día que apetece cumplir.

Un buen diagnóstico hecho por profesionales: Clínica de Medicina Estética Carmen Sarmiento

Tratamiento de radiofrecuencia de última generación EXION. / El Correo

Un paso esencial es volver a tratar la piel aunque en agosto se nos haya olvide bajo un buen moreno. El sol, la radiación ultravioleta, el cloro, la sal: todo eso tiene nombre: fotoenvejecimiento acelerado, y se traduce en deshidratación profunda, pérdida de elasticidad, manchas y una textura que le resta luz a la piel.

Por ello, el centro de referencia en Medicina Estética en Sevilla, Carmen Sarmiento, apuesta por precisión médica y tecnología de última generación, sin promesas imposibles ni resultados de usar y tirar.

Para restaurar la textura y frenar la pigmentación, la clínica cuenta con el Láser Frío UltraClear, capaz de borrar el daño térmico acumulado y suavizar arrugas o marcas sin tiempo de inactividad.

la clínica cuenta con el Láser Frío UltraClear, capaz de borrar el daño térmico acumulado y suavizar arrugas o marcas sin tiempo de inactividad. Si lo que necesitas es redefinir un óvalo facial debilitado por la flacidez solar, NewGen HIFU se posiciona como la opción idónea, entregando energía en profundidad para tensar los tejidos y sintetizar la grasa rebelde en zonas tan complejas como el mentón.

debilitado por la flacidez solar, NewGen HIFU se posiciona como la opción idónea, entregando energía en profundidad para tensar los tejidos y sintetizar la grasa rebelde en zonas tan complejas como el mentón. Y para quien busca remodelar la estructura dérmica desde dentro, la radiofrecuencia de última generación EXION Fraccionado estimula la creación natural de colágeno y elastina.

Porque recuperar la luminosidad no es cuestión de suerte, sino de un buen diagnóstico hecho por profesionales. Y en Carmen Sarmiento lo saben bien: cuidar la piel en septiembre es el mejor punto de partida para estar reluciente durante el resto del año.

Retoques con criterio médico: Clínica BERA

Clínica Bera ofrece tratamientos personalizados donde cada piel es única. / El Correo

El cuidado de la piel es una forma de auto cuidarse, pero no la única. ¿Quién dijo que verse mejor tenga que significar verse diferente? En Clínica BERA, en Sevilla, la premisa es la contraria: pequeños ajustes, cero sorpresas.

Todo empieza con una valoración individual con la Dra. Lucía González. Sus tratamientos estrella; la armonización facial, los neuromoduladores y el aumento de labios, comparten una misma filosofía: respetar tu anatomía en lugar de imponerle un molde.

Dra. Lucía González, Médica Especialista en Medicina Estética, Nutrición y Antienvejecimiento. / El Correo

La armonización facial se valora el rostro en conjunto, para saber a qué zonas conviene sacarle partido.

Los neuromoduladores suavizan las arrugas de expresión.

Y en labios, el objetivo no es solo volumen. Forma, definición y simetría entran también en la ecuación.

La clínica también cuenta con otros tratamientos de medicina estética y cuidado de la piel como skinboosters para hidratar en profundidad o higienes faciales, para recuperar luminosidad. Planificación, seguimiento y un trato cercano: la fórmula para tomar decisiones con confianza, sin prisas ni sorpresas.

Un plan diferente en pleno centro de Sevilla: Indoor Minigolf Sevilla

El plan perfecto para este invierno. / El Correo

Si buscas una experiencia original, divertida y perfecta para cualquier ocasión, Indoor Minigolf Sevilla es uno de los planes imprescindibles de la ciudad.

Disfruta de un recorrido de 18 hoyos completamente indoor, ambientado con luz ultravioleta y neón, que convierte cada partida en una experiencia inmersiva, sorprendente y muy fotogénica. Un espacio pensado para pasarlo en grande y salir con ganas de repetir.

Abierto los 365 días del año.

Además, su gran ventaja en cualquier época del año es que está totalmente climatizado, por lo que podrás disfrutar del plan cómodamente aunque el tiempo no acompañe.

El Correo

Es una opción ideal tanto para parejas, amigos o familia, y también el lugar perfecto para celebrar cumpleaños, despedidas, eventos de empresa o team building. Además cuenta con bar propio, para acompañar la partida con una copa o un cóctel sin salir del recorrido.

Todo ello en una ubicación inmejorable: pleno centro de Sevilla, a un paso de Las Setas, lo que lo convierte en el plan perfecto para la sobremesa de un almuerzo, una tarde de ocio o una cita especial.

Así va a sonar septiembre en Sevilla este otoño gracias a Concert Tour

Cabaret Festival estará en Mairena del Aljarafe hasta el próximo 20 de septiembre. / El Correo

Si pensabas que los conciertos se acababan con el verano, Concert Tour tiene una buena noticia para ti: septiembre en Sevilla va a sonar más fuerte que nunca. Un año más (y ya van cuatro desde 2022) la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se prepara para acoger Noches de La Maestranza. Ara Malikian, Niña Pastori o Miguel Poveda serán los protagonistas de una cita que cada septiembre convierte este monumento de más de 250 años de historia en escenario de música en vivo.

Y por si esto fuera poco, Concert Tour también apuesta un año más por el Cabaret Festival Mairena, cuya edición de 2026 vuelve a reflejar esa misma vocación transversal. Seis noches de música en vivo con El Arrebato, Delaossa + Lucho RK, Vanesa Martín, OT2025, Saiko y Afrodise/Aaron Sevilla para un mes redondo.