TuFerIA, el “sevillano de bolsillo” que te guía por la Feria de Sevilla y te ayuda a no perderte

Da igual si es tu primera vez o si llevas años pisando el albero: orientarse en la Feria de Sevilla no siempre es fácil. A pocos días de la tradicional cena del pescaito, la ciudad se prepara para dar la bienvenida a ese universo paralelo que, durante una semana, transforma por completo Sevilla. Un entramado de calles, luces y casetas que parece 'lo de siempre', pero que a menudo descoloca incluso a quienes llevan toda la vida recorriéndolo.

Un guía que cabe en tu bolsillo

Pero este año perderse ya no es una opción. Internal·IA, la división de inteligencia artificial de la tecnológica andaluza Internalia Group, en colaboración con la Asociación de Titulares de Caseta de la Feria de Sevilla (ATICA), ha vuelto a desplegar "TuFerIA", su asistente inteligente que actúa como un auténtico “sevillano de bolsillo” que ofrece información en tiempo real para moverte por el recinto sin complicaciones.

Sin tener que instalar nada, a través de una conversación sencilla por WhatsApp, el usuario puede resolver cualquier duda: desde saber dónde aparcar hasta cómo llegar al Real evitando tráfico, qué casetas tiene cerca o cuál es la mejor opción en transporte público. Todo en un único canal, sin necesidad de saltar entre aplicaciones ni realizar búsquedas adicionales.

¿Cómo acceder a "TuFerIA"? Existen tres formas distintas de acceder a "Tu FerIA": Añade en tu lista de contactos el número de teléfono: (+34) 854 78 53 10

Pulsando en este enlace: wa.me/message/RSSEWUF5EMC7I1

Escanea en tu teléfono móvil este código QR.

Pero "TuFerIA" va más allá. El asistente no solo responde preguntas, sino que ofrece información detallada sobre casetas, programación, servicios, accesos o eventos, con respuestas personalizadas y adaptadas a cada día de feria. Además, incorpora funcionalidades que complementan la experiencia como la posibilidad de acceder directamente a mapas y guías del recinto o generar contenidos visuales. De hecho, el usuario puede enviar una fotografía y recibir en segundos una imagen personalizada con estética de cartel de Feria, lista para compartir o guardar como recuerdo.

El "google maps" de la Feria de Sevilla

Una de las grandes novedades de esta edición es la navegación visual dentro del Real. El usuario puede enviar una imagen de su entorno (una calle, un kiosko, una caseta cercana) y el asistente identificará su ubicación exacta para guiarle hasta su destino. En un entorno donde todas las calles pueden parecer iguales, esta funcionalidad marca un antes y un después. Ya no se trata solo de consultar un mapa, sino de orientarse como lo haría una persona que conoce perfectamente la Feria.

Cada respuesta incluye además la previsión meteorológica hora a hora. Si se espera lluvia, lo sabrás antes de salir de casa sin tener que preguntarlo. / El Correo

El asistente no solo indica el camino, sino que acompaña al usuario, recalcula, sugiere rutas alternativas y adapta las indicaciones en función de su ubicación. Actualmente, se encuentra en proceso de actualización constante de contenidos para optimizar su funcionamiento y estar 100% activo del 21 al 26 de abril.

Aparcar sin dar vueltas y llegar sin perder tiempo

Una de las mayores preocupaciones de cualquiera que visite la Feria de Sevilla, es el acceso. Saber dónde aparcar o cómo evitar atascos puede marcar la diferencia entre empezar el día con buen pie o desesperarse por no saber donde dejar el coche. Por eso, "TuFerIA" también integra información en tiempo real sobre parkings, tráfico y rutas. El usuario puede preguntar directamente “¿dónde aparco?” y recibir opciones actualizadas con disponibilidad, distancia y acceso directo a navegación.

TuFerIA está conectado a los 37 parkings municipales del Ayuntamiento de Sevilla, para ofrecer información actualizada a tiempo real. / El Correo

Además, calcula rutas desde el punto de origen, teniendo en cuenta el estado del tráfico y proponiendo alternativas. Todo ocurre de forma fluida, dentro de una misma conversación, sin tener que cambiar de aplicación. Además, este año incluso puedes llamar por teléfono al asistente y hablar con él con total naturalidad, como si fuera una persona real.

Cualquier idioma, cualquier hora, sin instalar nada

"TuFerIA" detecta en qué idioma le escribes y responde en el mismo de forma automática. Un turista japonés, un visitante francés o un sevillano escriben igual: en su idioma. Funciona las veinticuatro horas de forma completamente autónoma. No hay un equipo de personas detrás contestando. A las cuatro de la mañana responde igual que a las cuatro de la tarde.

25.000 mensajes en solo una semana

La Feria de Sevilla en tu whatsapp. / El Correo

Lo que diferencia a Internal·IA no son las promesas, sino los datos. Su asistente "TuFerIA" procesó más de 25.000 mensajes y atendió a más de 2.000 usuarios durante la Feria de Málaga de 2025. En la Semana Santa de Málaga 2026, con Canal Málaga como media partner oficial, incorporó GPS en tiempo real e identificación visual por fotografía, atendiendo de forma completamente autónoma durante dos semanas.

"No es una demo ni un prototipo", explica Francisco José Orellana, CEO de Internal·IA. "Es un sistema que ha atendido a miles de personas reales en situaciones reales. Cuando alguien te pregunta a las tres de la mañana dónde aparcar o cómo llegar a una caseta, no puedes fallar."

Andalucía, laboratorio de innovación

Gracias a proyectos como el de Internal·IA, Andalucía se consolida como un referente en la aplicación de la inteligencia artificial a grandes eventos. La digitalización de citas como la Feria de Sevilla, marca el camino hacia una nueva forma más accesible, más conectada y adaptada a las necesidades de quienes la disfrutan. Un paso firme hacia un futuro donde la innovación ya no es una promesa, sino una realidad que se integra de forma natural en nuestra cultura.